Telepass, riduzione del 30% sul pedaggio | Ecco come ottenere lo sconto

E’ stata introdotta la possibilità di ottenere uno sconto sostanzioso per il telepass. È una manovra che sarà attiva per tutta l’estate. Ecco come ottenere la riduzione del pedaggio autostradale del 30%.

Chi dovrà spostarsi in autostrada sarà quindi felice di poter sfruttare un’agevolazione può usufruire anche sul proprio portafoglio.

Le temperature si stanno alzando ormai in tutta Italia e questo accrescerà la voglia in molti di stare all’aria aperta e di spostarsi, complice anche l’allentamento delle restrizioni introdotte per fermare la pandemia. Questo permetterà così a chi ama le due ruote di utilizzarla per i propri spostamenti, sia che questi riguardino una semplice gita fuoriporta, sia una vacanza vera e propria. Molti la utilizzeranno anche per raggiungere il proprio posto di lavoro quando si ha la certezza o quasi di evitare la pioggia.

Una buona notizia per i motociclisti : è stato prorogato lo Sconto Moto per il Telepass, il servizio che consente di pagare il pedaggio in maniera automatica senza dover stare in coda. Fino ad ora erano soprattutto gli automobilisti a utilizzarlo, ma è in crescita ormai da qualche anno anche il numero di motociclisti che decidono di attivarlo attirati dal vantaggio economico che viene loro garantito.

Torna a essere disponibile il Telepass Gratis per le Moto: ecco a chi spetta

Lo Sconto Moto per il Telepass consente di avere uno riduzione pari al 30% per il servizio, a condizione però che questo possa essere utilizzato esclusivamente per la propria moto. Non è possibile quindi alternarlo tra la propria due ruote e l’auto nonostante l’intestatario risulti essere lo stesso. Questo è però disponibile solo per la formula Telepass Family.

In alternativa, è possibile usufruirne se si decide di attivare l’opzione Twin sul contratto Family. Il secondo dispositivo Telepass deve essere associato alla targa della moto per ottenere lo sconto.

Questa opportunità è disponibile fino a fine agosto. Non si tratta evidentemente di una scelta casuale, visto che si è scelto il periodo che viene considerato “clou” per le vacanze.

È però importante fare un ulteriore precisazione per evitare che chi possa decidere di sfruttare questa occasione non si senta pienamente tutelato. È infatti fondamentale anche avere attiva una delle due opzioni Telepass Pay o Telepass Pay X. In questo caso è però richiesto di avere un conto bancario a cui potersi appoggiare.

L’agevolazione può essere disponibile solo per i motoveicoli ammessi alla circolazione in autostrada e non può essere cumulata con altri sconti.