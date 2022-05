Belen, sorprende tutti! La confessione sulla storia con Stefano De Martino che nessuno si aspettava

Belen e Stefano, la coppia che ha fatto appassionare tutti i fan. E’ un continuo tira e molla tra dichiarazioni e smentite. Non é chiaro quale fosse la posizione dei due, ma una cosa è certa, tutto il pubblico sta aspettando il ricongiungimento. Recentemente Belen si è lasciata andare ad una confessione sulla relazione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

I due bellissimi della televisione italiana stanno facendo di tutto per nascondere le indiscrezioni sulla loro travagliata storia d’amore. La situazione è quantomeno delicata poiché la coppia ha già un figlio, il dolcissimo Santiago, e Belen è diventata da poco nuovamente mamma della bellissima Luna Marì.

Belen e Stefano, prove di riavvicinamento

E’ giusto, in questo caso, andarci con i piedi di piombo poiché sono coinvolti nella faccenda anche dei bambini. Ormai però è chiaro che Belen e Stefano ce la stanno mettendo tutta per riprovarci e, anche se ancora non si lasciano andare a esplicite dichiarazioni, non si tirano indietro nel farsi vedere uno accanto all’altra in più di una occasione.

Tramite i social il pubblico li ha potuti seguire in un weekend in giro per il capoluogo partenopeo. Si sono concessi una gita sulla barca della showgirl nel mare di Napoli e hanno visitato i posti più romantici della costa campana, fra i quali Capri e Sorrento, compiendo una sosta per un romantico pranzo a Posillipo.

Recentemente Stefano, incalzato in un’intervista, ha però preferito lasciare un velo di mistero sulla storia. Ha chiesto riserbo per evitare di ripetere gli errori del passato che li hanno portati alla brusca separazione.

La splendida Belen ha invece dichiarato di star vivendo una situazione ancora in completa evoluzione, che non ha esaurito tutti gli argomenti e perciò ancora da vivere appieno. Di certo i due vivono in appartamenti separati, ma tutti i loro fan sperano in un prossimo ricongiungimento definitivo.

La dichiarazione di Belen che sorprende i suoi fan

Ma Belen ha sorpreso tutti lasciandosi andare ad un racconto molto intimo sulla loro storia. Ha dichiarato di essere stata vittima di una insicurezza agli albori della loro conoscenza. Tutti ricorderanno che Stefano era fidanzato con la cantante Emma. Anche la bella Argentina era in quel periodo fidanzata.

Belen ha dichiarato che provava gelosia per le doti artistiche della cantante che aveva conquistato il cuore di Stefano. Provava ad imitare Emma in tutto e per tutto; si esercitava a cantare per cercare di raggiungere le incantevoli melodie della rivale in amore.

Adesso ovviamente quel periodo è solo un ricordo, ma Belen lo racconta con, forse, un velo di pentimento. Il seguito della storia è noto a tutti, anche se il pubblico sta attendendo in trepidante attesa il lieto fine.