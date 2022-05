Clementino, chi è la fidanzata Martina Difonte? “È la mia vita”

Il rapper, noto tra i telespettatori per la sua partecipazione a trasmissioni quali The Voice Senior, da diversi mesi ha reso ufficiale la sua relazione con Martina Difonte ed è più innamorato che mai.

Dopo aver iniziato a farsi conoscere partecipando a diverse competizioni di freestyle e aver pubblicato il suo album d’esordio, Napolimanicomio, Clementino si è affermato nella scena musicale con la pubblicazione dell’album I.E.N.A. (acronimo di “Io e nessun altro”).

Nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi rapper, tra cui Fabri Fibra (con il quale ha realizzato il disco Rapstar), Marracash, Gemitaiz e MadMan. Ma anche con cantautori del calibro di Jovanotti, Gigi D’Alessio e Nina Zilli.

Nel 2020 è entrato a far parte della giuria della prima edizione di The Voice Senior, guadagnandosi fin da subito la simpatia dei telespettatori. L’anno successivo è stato confermato nuovamente come giudice per la seconda edizione del talent show.

Mentre quest’anno ha partecipato alla trasmissione Back To School ed al programma comico Made in Sud. Inoltre ha pubblicato il suo settimo album, Black Pulcinella, lo scorso aprile.

La conferma dei rumors

Il rapper, negli ultimi mesi, ha attirato l’attenzione delle riviste di gossip per via della sua storia con Martina Difonte. I rumors su una loro presunta relazione avevano iniziato a diffondersi già da mesi prima della conferma da parte di Clementino.

Quest’ultimo è sempre stato molto riservato riguardo la sua vita sentimentale. In passato è stato legato sentimentalmente all’avvocatessa Valeria Sanmarco. E dopo aver smentito le voci sul flirt con la cantante Francesca Michielin, Clementino ha pubblicato il primo scatto insieme alla fidanzata su Instagram, definendola “la mia vita”.

Entrambi amano l’arte e la recitazione. Clementino, infatti, ha dichiarato in più occasioni di avere una passione per il teatro, oltre che per la musica. E lo stesso vale per la sua fidanzata.

Chi è Martina Difonte

Martina Difonte, classe 1996, ha iniziato ad interessarsi al ballo e al canto fin da bambina. Ha studiato danza classica e contemporanea, hip-hop, flamenco e tango.

Successivamente, si è avvicinata alla recitazione, calcando diversi palchi teatrali con spettacoli quali “Fiori d’arancio”, “Donne”, “Multitud” e “Il Berretto a Sonagli”. Inoltre ha recitato in alcuni film del cinema tra cui “Tommaso”, “La grande guerra del Salento”, “Via le mani dagli occhi” e “Ad un passo dalla vita”.

Nata a Lucera (in provincia di Foggia), oggi risiede a Roma, dove sta portando avanti la sua carriera.

Nelle scorse ore, Martina ha compiuto gli anni e Clementino le ha fatto gli auguri condividendo un romantico scatto su Instagram. Nella foto, la coppia è in una delle fantastiche location del Qvinto Restaurant. “Buon compleanno Martina! Ti amo vita mia” ha commentato il rapper.