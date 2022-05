Isabella Ferrari, avete mai visto la figlia? È bella quanto lei

Isabella Ferrari, nota per aver recitato in numerose serie e film di successo, è diventata mamma per la prima volta nel 1995: la figlia dell’attrice è una splendida donna, tanto quanto lei.

Isabella Ferrari ha esordito sul piccolo schermo nei primi anni Ottanta. Dopo aver ottenuto una piccola parte nella trasmissione “Sotto le stelle”, è entrata nel cast del programma per ragazzi “3, 2, 1… contatto!”, incidendo anche il 45 giri della sigla, intitolata “Canto una canzone”.

Nel 1983 è stata scelta dal regista Carlo Vanzina per recitare nel suo primo film: “Sapore di mare”. Grazie al successo della pellicola, è riuscita ad affermarsi come attrice ed ha preso parte a numerose commedie cult dell’epoca come “Domani mi sposo”, “Fracchia contro Dracula” e “Il ragazzo del Pony Express”.

Il successo e la malattia

Nel corso della sua carriera, la Ferrari ha ottenuto diversi riconoscimenti. Nel 1995 ha vinto la Coppa Volpi per la miglior attrice non protagonista per il film “Romanzo di un giovane povero” nel corso della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Mentre nel 2008 ha ricevuto il Premio Pasinetti per “Un giorno perfetto” e nel 2012, durante il Festival internazionale del film di Roma, è stata premiata con il Marc’Aurelio d’Argento per la miglior attrice per “E la chiamano estate”.

Oltre al cinema, ha recitato in numerose fiction tra cui “Distretto di polizia” e “Nel bianco”. Ed ha avuto anche diverse esperienze in teatro: il suo primo successo risale al 2006, con la commedia “Due partite”.

L’attrice, molto amata dal pubblico, ha rivelato di essere stata colpita da una malattia rara nel 2017. Tutto è iniziato in un giorno come tanti: una mattina, subito dopo essersi svegliata, si è resa conto di non riuscire più a muovere le gambe.

“Il medico suggerisce una terapia importante e pericolosa, qualcosa che poteva funzionare solo in una percentuale di casi” ha raccontato in un’intervista. Dopo una battaglia durata tre anni, è finalmente guarita.

Gli auguri alla figlia Teresa

Durante il suo calvario ha potuto contare sul supporto della famiglia. Dal 2002, infatti, è sposata con Renato De Maria, con il quale ha avuto due figli.

Ma prima di trovare l’amore con il regista, ha avuto una relazione con l’imprenditore e designer Massimo Osti: i due hanno avuto una figlia, Teresa, che nelle scorse ore ha compiuto 27 anni. Isabella, per l’occasione, ha condiviso una foto insieme a lei sui social.

Dallo scatto, possiamo vedere che Teresa ha preso tutto dalla mamma: la somiglianza tra le due è impressionante. Entrambe bionde, hanno gli stessi occhi e lo stesso viso. Teresa, crescendo, è diventata una bellissima donna, proprio come Isabella.