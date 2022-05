Riconoscete questa dolce bambina? Oggi è una bomba sexy che fa girare la testa agli italiani

Quante volte ci capita di pensare ai volti famosissimi della televisione e dello spettacolo, quando erano solamente dei bambini? Chissà se riconoscete lei.

Nel 2022, in Italia e nel mondo, sono tantissimi i personaggi della televisione e dello spettacolo famosi e conosciuti. Di questi, è curioso andare a vedere com’erano da bambini. La protagonista di oggi, ad esempio, è molto conosciuta.

Ma sapreste dire di chi si tratta? Bionda, bellissima, sorridente e molto semplice. Non potete non conoscerla. Lei, un cuore siciliano al 100%, essendo nata a Catania il 16 agosto 1991. Qui cresce e si forma, soprattutto scolasticamente.

Si diploma e poi, in seguito, si laurea in giurisprudenza all’università LUISS di Roma. La sua carriera prende una svolta decisamente positiva, dopo aver lavorato e trascorso decisamente molto tempo nella sua terra natale.

Nel 2011 passa infatti a Mediaset, mentre nel 2012 lavora a Sky Meteo 24. Conduce nel 2014 “RDS Academy”, su Sky Uno. La svolta, però, si può dire che sia arrivata nel 2015, quando conduce “Sky Serie B” su Sky Sport 1. Allora, avete capito di chi stiamo parlando?

Diletta Leotta, quanta strada ha fatto la “biondina catanese”

Nel 2016 ha condotto, insieme ad Ilaria D’Amico, gli speciali di Sky dedicati all’europeo del 2016. Parliamo della splendida Diletta Leotta, famosa in tutta Italia come giornalista e conduttrice sportiva. In particolar modo, nel mondo del calcio.

La sua carriera ha avuto una piega davvero degna di nota negli ultimi anni, in particolar modo a partire dal 2017, quando è ospite della prima serata del Festival di Sanremo. Nel 2018 lascia Sky Sport.

Si trasferisce successivamente a Dazn, piattaforma in cui lavora ancora oggi e con davvero ottimi risultati. Nel 2018 conduce pure la finale di Miss Italia, e su LA7 i “Gazzetta Sports Awards”.

Nel 2020, nelle serate del 4 e l’8 febbraio, ha affiancato Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo. Compare poi nello stesso anno – nel ruolo di sé stessa – nel film “7 ore per farti innamorare”.

Il 10 dicembre 2021 conduce una puntata del famosissimo programma televisivo “Striscia la Notizia”, in coppia con Alessandro Siani. E la sua vita privata? ha avuto svariate relazioni, anche se quella davvero ufficiale – e durata tre anni – è quella con l’imprenditore e manager di Sky Matteo Mammì.

Tra un flirt – o qualcosa in più – ed altro, la splendida conduttrice sportiva non pare sentimentalmente occupata in questo momento. Uno spirito libero insomma, che da Catania ne ha fatta davvero tantissima di strada.