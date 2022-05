Marco Masini, sapete perché non ha avuto figli? Il motivo è molto particolare

Sempre molto schivo sulla sua vita personale e privata, il cantautore ha una idea ben precisa sull’essere genitori

Negli anni ’90 ha scritto alcune della canzoni più belle della musica italiana. Canzoni che accompagnarono milioni di giovani nelle loro vicissitudini sentimentali. Poi, Marco Masini ha avuto un periodo di oblio, per via di una brutta voce messa in giro su di lui. Sapete perché il popolare cantante non ha avuto figli?

Fiorentino, oggi 57 enne, il repertorio di Marco Masini vanta di alcuni classici della musica italiana, tra cui “Ci vorrebbe il mare”, “T’innamorerai” e “Bella stronza”, scritti con Giancarlo Bigazzi che lo lanciò artisticamente. Nel 1990 si aggiudicò la vittoria nella categoria Novità con “Disperato”. In carriera ha venduto oltre sette milioni di copie in tutto il mondo.

I suoi testi si sono sempre caratterizzati per una grande profondità emotiva. Dagli amori non corrisposti, agli ambienti degradati, da dove è difficile emergere. Altri brani certamente rappresentativi della carriera di Masini sono “Raccontami di te”, nonché “Principessa” e “Malinconoia”.

Canzoni caratterizzate anche per la loro rabbia. Emblematico, in tal senso, il brano “Vaffanculo”, che subì forti critiche e censure. E’ il prologo a quanto avverrà, ingiustificatamente, ai danni di Marco Masini.

Il 17 aprile 2001 Masini annuncia infatti il suo ritiro dalla carriera di cantautore, giustificandolo con quello che definiva un accanimento della critica, della censura e di alcuni personaggi dell’ambiente dello spettacolo.

Costoro, a suo dire, gli avrebbero riservato un trattamento persecutorio, ritenendolo propagatore di energie negative e perciò impedendogli di divulgare i suoi album nei principali canali promozionali.

Negli anni, infatti, attorno a Masini si sarebbe creata un’aura di negatività. Addirittura con la voce, anzi, la leggenda, che potesse portare sfortuna. Una diceria ignorante e subdola, che quando arriva nel mondo dello spettacolo non viene più scrostata via. E che può portare a conseguenze drammatiche, come la morte di una delle cantanti più grandi, come Mia Martini.

Perché non ha avuto figli?

Al suo ritorno sulle scene ha vinto il Festival di Sanremo del 2004 con “L’uomo volante”. Insomma, ha saputo superare le malelingue e le dicerie ed è tornato più forte e ispirato di prima. Ma sapete perché Marco Masini non ha avuto figli? Il motivo è molto particolare.

Il cantante è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Di lui sappiamo che è rimasto orfano di madre quando era molto giovane. Negli anni ha avuto una relazione con Aurora Nardozzi, durata diverso tempo. Poi, un’altra relazione, di cui, però, proprio in ossequio a quella riservatezza di cui parlavamo, non sappiamo nulla.

Sappiamo, però, il pensiero di Masini sul diventare genitore. E, quindi, sul perché non sia mai diventato padre: “Un figlio offre un confronto con noi stessi con quel che siamo e con quel che vogliamo diventare. Se non arriva, soprattutto perché bisogna essere in due, non cerco di inventarmi nulla”. Un approccio molto laico che ci sentiamo di condividere.