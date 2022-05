Tiziano Ferro, sapete chi è e cosa fa il marito? Il loro primo incontro è stato del tutto casuale

Tiziano Ferro è uno dei protagonisti della musica italiana. Da poco diventato papà insieme al marito, ha condiviso la lieta notizia sui social.

Lo scorso 28 febbraio il celebre cantante ha condiviso l’emozionante notizia: la sua famiglia si è allargata con l’arrivo di Margherita e Andres, di rispettivamente 9 e 4 mesi.

Tiziano Ferro ha pubblicato un post su Instagram per l’occasione: nella foto stringe i due bellissimi bambini, con un enorme sorriso, ed il marito alle spalle.

“Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri” ha commentato l’artista. Ha poi aggiunto di essere pronto ad affrontare tutto con “amore, attenzione, tenerezza e dedizione”.

Un passo molto importante ed emozionante per la coppia che ha celebrato le nozze per la prima volta il 25 giugno 2019 a Los Angeles. Il 13 luglio hanno poi replicato a Sabaudia, in provincia di Latina.

Ferro, in un’intervista per il magazine Vanity Fair, ha affermato: “Il matrimonio è una cosa sconvolgente. Per Victor faccio un’eccezione. Perché con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere”.

Victor Allen: chi è il marito di Tiziano Ferro

Il cantante, che nel corso degli anni ha girato il mondo vivendo in Messico e a Manchester, oltre che in Italia, da diverso tempo risiede a Los Angeles con il marito.

Conosciamo meglio il compagno del cantante: Victor Allen. I due si sono conosciuti proprio negli Stati Uniti, nel 2016, quando Tiziano Ferro si è recato nel paese per lavoro. La prima volta in cui si sono visti si trovavano negli studi della Warner Bros.

Tiziano doveva girare il videoclip della canzone Valore Assoluto, mentre Victor all’epoca lavorava come consulente della nota casa di produzione. Dopo essersi incontrati casualmente durante la pausa pranzo, il giorno successivo sono usciti per un appuntamento.

Dopo due anni, Victor ha fatto la proposta al compagno: la coppia ha celebrato il matrimonio in segreto negli Stati Uniti per poi avere una seconda cerimonia in Italia. I due, insieme, appaiono estremamente felici. Inoltre Victor ha un ottimo rapporto con la famiglia di Tiziano.

Allen ha 55 anni ed è originario di Los Angeles. Ha lavorato per la Warner Bros per 14 anni, nel corso dei quali è diventato vicepresidente del settore marketing. Oggi è direttore operativo della Levine Partners, un’agenzia di consulenza.