Vladimir Luxuria come non l’avete mai vista, lascia tutti a bocca aperta: è irriconoscibile

Vladimir Luxuria e in questi giorni insieme al collega Nicola Savino tra gli opinionisti dell’Isola dei famosi. Una coppia che scoppia e che sicuramente tiene alto il ritmo del programma, ma Vladimir sa sempre come far parlare di sé. Il suo ultimo outfit e a dir poco particolare. Non si è mai fatta vedere così!

Ha un passato come naufraga e oggi siede di diritto tra le poltrone dei commentatori della nuova edizione del reality di Ilary Blasi. Ogni puntata stupisce il pubblico con un look diverso; passa da completi raffinati ad uno stile più rock fino alla sua ultima apparizione dove ha sorpreso tutto il pubblico.

Vladimir da giovane si chiamava Wladimiro Guadagno e, dopo aver passato la sua infanzia a Foggia, si trasferisce a Roma per frequentare l’università. Consegue il titolo di dottoressa in lingue e letterature straniere con lode, ma il suo passato non è stato sempre così facile.

Vladimir, un passato pieno di difficoltà che l’ha portata ad essere la donna coraggiosa che è oggi

Si è aperta ad un racconto toccante nel quale descrive gli atti di bullismo che ha sempre dovuto subire. Le piaceva vestirsi da donna poiché si sentiva più a suo agio, ma questo la esponeva ad atti di estrema violenza e prepotenza.

Oggi Luxuria ha dichiarato di avere adeguato la sua persona al genere al quale pensa di appartenere. Anche se non ha mai affrontato l’intervento chirurgico che l’avrebbe fatta diventare completamente donna. Nel 2009 era quasi sul punto di operarsi, ma proprio all’ultimo cambiò idea e ad oggi si definisce “semplicemente” transgender.

E’ ovviamente impegnata per rivendicare i diritti della comunità LGBT e scende sempre in campo quando è il momento di mettere la faccia per cause così importanti. È noto a tutti il suo passato da parlamentare inizialmente nelle liste di Rifondazione comunista. Durante il suo impegno come prima donna transgender parlamentare in Europa si è battuta per i diritti civili sopportando più volte attacchi dall’alto.

Il look di una leonessa che ha lasciato tutti senza parole

Oggi Vladimir sembra aver trovato la sua strada nel mondo dello spettacolo e dopo aver vinto l’isola dei famosi nel 2008, quando al timone c’era ancora Simona Ventura, oggi è sempre più presente nei salotti televisivi italiani e intrattiene il pubblico in maniera diretta e divertente.

Il suo spirito ironico lo trasmette anche attraverso la sua immagine eccentrica; è questo il caso dell’ultimo suo look sfoggiato proprio durante una puntata dell’isola.

Vladimir è quasi irriconoscibile con una capigliatura che assomiglia più ad una criniera di un leone e un abito giallo come il sole che sembra illuminare il suo pubblico. È un’esplosione di solarità e allegria che si addice perfettamente al suo personaggio!