Miss Claudia Ruggeri, prova costume superata a pieni voti | Il bikini sta per esplodere, forme esagerate

Claudia Ruggeri, di nome e di fatto Miss Claudia, con le sue curve mozzafiato fa impazzire letteralmente i suoi follower. La stagione estiva è iniziata e Claudia sembra senza dubbio essersene accorta! Si mostra ai suoi fan con un bikini che toglie il fiato. Il web come al solito impazzisce.

È di una bellezza straordinaria e Claudia sembra esserne consapevole. Gioca con i suoi tantissimi follower provocandoli con continui scatti sexy e provocanti. E il caso del suo ultimo post che ha infiammato il pubblico che commenta apprezzando notevolmente le bellezze della Miss.

Claudia Ruggeri ha conquistato la sua celebrità grazie alla presenza fissa nel programma di intrattenimento serale di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Avanti un altro. Davanti ai riflettori i conduttori giocano con la sua prorompenza fisica, ma soprattutto con la sua spontanea simpatia che cattura l’attenzione di tutto il pubblico.

Miss Claudia , carriera e amore…tutto in famiglia

La sua esperienza televisiva, però, è iniziata più di 15 anni fa. Già nel 2004 è comparsa in televisione in programmi dal successo straordinario come Domenica in e Ciao Darwin. La sua presenza fisica non è sfuggita agli occhi del giornalista Piero Chiambretti che l’ha voluta assolutamente nel suo programma Chiambretti c’è.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale è nota a tutti la relazione che Claudia ha con il fratello di Sonia Bruganelli moglie di Paolo Bonolis. E’ stato quindi il cognato, a indossare i panni di Cupido e a far scoccare l’amore tra Claudia e Marco Bruganelli. La modella, è molto attiva sui social e soprattutto sulla sua pagina Instagram e proprio in questi giorni si è lasciata andare ad una dolce dedica verso il suo Marco. Accanto ad una foto che li ritrae uno accanto all’altra, Claudia indirizza gli auguri a quello che definisce il suo amore.

La foto in costume che fa impazzire i suoi fan

La sua pagina social è però piena di scatti molto più provocanti che coinvolgono maggiormente l’attenzione dei fan. Ogni suo post provoca la reazione entusiasta dei follower che inondano di like il suo profilo.

Una delle ultime foto pubblicata è una di quelle che toglie letteralmente in fiato. Claudia è in ginocchio sulla sabbia con un micro bikini che a difficoltà riesce a contenere le forme strabordanti; il suo seno è in primo piano e il sorriso malizioso contribuisce a tenere alto l’interesse del pubblico.

I commenti sono i più disparati e di fatto tutti in una direzione, quella dell’ammirazione totale verso il fisico statuario della ragazza. Ha decisamente superato la prova costume a pieni voti e i suoi follower ne sono la controprova! Quale sarà il prossimo passo che stenderà i suoi fan?