Regina Elisabetta II, il suo patrimonio è inestimabile e variegato | La lista delle cose più strane che possiede

Il suo è il regno più duraturo della storia britannica. Non è difficile immaginare l’inestimabile patrimonio di Elisabetta II. Ma la regina possiede anche un miriade di cose alquanto bizzarre: ecco una lista degli oggetti più strani.

Nata nel 1926, Elisabetta II è la figlia maggiore di Giorgio VI, Duca di York diventato poi re del Regno Unito, e della moglie Elisabetta, Duchessa di York e regina consorte.

Nel 1947 ha sposato il principe Filippo, duca di Edimburgo, prima di essere incoronata nel 1953 presso l’Abbazia di Westminster.

Il Giubileo di Platino, un nuovo ed importantissimo traguardo

Oggi la regina Elisabetta ha 96 anni ed il suo è il regno più lungo della storia britannica. Ha assistito ad alcuni dei più importanti avvenimenti della storia contemporanea.

Dalla Seconda Guerra Mondiale – durante la quale ha prestato servizio – alla decolonizzazione in Africa. Ma anche la Guerra delle Falklands, la Guerra del Golfo e l’inizio del nuovo millennio con gli attentati del 2001.

La regina, che quest’anno ha anche superato la battaglia contro il Covid-19, ha festeggiato il Giubileo di Platino lo scorso febbraio, in occasione dei suoi 70 anni di regno.

Il patrimonio di Elisabetta II è inestimabile e non è difficile immaginare che la regina più famosa del mondo possieda un’infinità di cose. Alcune, però, sono alquanto strane.

Le cose più strane possedute dalla regina

Tra gli oggetti più insoliti posseduti dalla regina Elisabetta, possiamo indicare la celebre Tower of London. Costruita da Guglielmo il Conquistatore nel 1070, è una delle mete preferite dai turisti.

La regina, oltre a possedere la Torre, è la proprietaria dei suoi preziosi gioielli e dello stormo di sette corvi che vive al suo interno. Secondo una leggenda, il regno sarà destinata a cadere quando sei dei sette corvi abbandoneranno la fortezza.

Amante degli animali, Elisabetta II ha una notevole “collezione”. La regina possiede tutti i cigni presenti nelle acque libere dell’Inghilterra e del Galles. Lo stesso vale per i delfini, gli storioni e le balene inglesi, in base ad un antico statuto del 1324.

Ma la sua passione più grande è l’equitazione e tutti sanno che la regina adora i cavalli: per questo motivo è diventata un’investitrice esperta in cavalli da corsa e possiede una squadra di 30 esemplari. Secondo alcune fonti, risalenti al 2017, negli ultimi tre decenni si è aggiudicata la vittoria di 451 competizioni con un guadagno equivalente a quasi 8 milioni di sterline.

Oltre ad avere il suo bancomat privato (situato nel seminterrato di Buckingham Palace), la regima è proprietà di un McDonald’s. Elisabetta possiede il terreno, non molto distante da Londra, sul quale è stato realizzato. Con divani in pelle, pavimenti in laminato, servizio al tavolo e drive in, non è certamente un McDonald’s qualunque.

Proseguendo nella lista, tra gli oggetti posseduti dalla regina spicca il diamante più grande del mondo. Soprannominato la Grande Stella d’Africa (noto anche come Cullinan I), con i suoi 530 carati, ha un valore di circa 51 milioni di dollari.

Elisabetta II, si sa, è proprietà di numerose residenze reali. A queste si aggiungono alcuni dei più celebri parchi del Paese: Hyde Park, Kensington Gardens, The Regent’s Park, Primrose Hill e Green Park.

La regina non è solamente un’appassionata di animali ma anche di vetture. Per questo ha una collezione di auto dal valore di almeno 10 milioni di sterline. Inoltre, i reali inglesi amano collezionare uova ed accessori Fabergè. La collezione è stata iniziata dalla regina Alessandra di Danimarca, insieme ad Edoardo VII, alla fine del XIX secolo ed ora conta oltre 600 uova Fabergè.

Infine, non poteva mancare la bandiera personale della regina: raffigurante la sua iniziale, una lettera E, circondata da un cerchio di rose. Il tutto su uno sfondo blu scuro.