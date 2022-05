Sabrina Salerno, scollatura e spacco vertiginoso: stavolta non è solo lei a far girare la testa

E’ una lotta impari quella fra Sabrina Salerno e tutte le altre donne italiane. È di una bellezza sconvolgente e ogni suo post attira l’attenzione di milioni di fan. Il suo fascino latino conquista veramente tutti ed è difficile non soffermarsi davanti all’immagine così sensuale e provocante della showgirl.

È un’icona senza tempo, showgirl, cantante, attrice e oggi influencer; Sabrina Salerno spiazza tutta la concorrenza con il suo fare sinuoso e ammaliante che ricorda quello di una elegante pantera.

Sabrina Salerno, una Venere senza tempo

Sabrina è sulla cresta dell’onda dagli anni ’80 e il suo successo non ha mai conosciuto un momenti di calo. La Venere per eccellenza, grazie anche al suo famosissimo e sensuale strabismo, sta vivendo un rinnovato successo sia in televisione che sui social.

Ultimamente la possiamo apprezzare in trasmissioni di intrattenimento. Tra il 2021 e il 2022 ha partecipato al grande successo di Milly Carlucci Ballando con le stelle e si è fatta notare per il suo talento anche nel ballo. Un’artista eclettica che con la sua tenacia e voglia di vincere, si è messa in gioco in tutto e per tutto ed ha sfidato i suoi concorrenti fino ad arrivare a conquistare il terzo posto nel talent show più famoso della Rai.

Ha poi preso parte alla fortunata trasmissione musicale Name the tune dove, insieme ad altre colleghe ha sfidato la squadra degli uomini in divertentissimi giochi a quiz riguardanti il mondo della musica contemporanea e passata.

La sua é quindi una carriera in continua evoluzione; iniziata come cantante per poi evolversi nei panni di apprezzatissima attrice in numerose pellicole di successo. Oggi si dedica soprattutto al mondo della televisione e dei social. E’ spesso ospite in molti salotti del piccolo schermo, ma in parallelo coltiva con dedizione la sua pagina Instagram che conta più di 1.200.000 follower.

La foto che sembra nascondere l’invito a brindare insieme

Sono numeri da capogiro giustificati però dalla presenza fisica della stupenda showgirl. Le foto che pubblica sono uno meglio dell’altra e per i suoi fan c’è solo l’imbarazzo della scelta. L’ultima sua serie di scatti la ritrae all’ora del tramonto con un cocktail in mano. Sembra quasi un invito per i suoi follower a condividere quegli attimi insieme.

L’abito che indossa Sabrina è di quelli da far girare la testa. Un vestito tempestato luminosissimo con una scollatura vertiginosa che mette in bella mostra il prosperoso seno della cantante. Lo spacco é profondissimo e aiuta ad evidenziare le forme perfette di Sabrina. Un concentrato di sensualità e femminilità che infiamma letteralmente il suo pubblico.

Se questo non bastasse, l’aperitivo nel caso fosse alcolico, ecco che potrebbe dare alla testa tanto quanto la bellezza conturbante della show girl…..