Wanda Nara, questa volta è quasi nuda: difficile resistere | Immagini non adatte ai “deboli di cuore”

Wanda Nara, oggi ha veramente esagerato! La sua foto non lascia più niente all’immaginazione e i suoi follower si infiammano. E’ un post bollente che, oltre all’outfit trasparente ritrae l’argentina in una posa assolutamente provocante. Siamo abituati a vedere Wanda in scatti sensuali, ma nell’ultimo é veramente insuperabile!

E’ un altro colpo tirato a segno, quello del suo ultimo post su Instagram. Wanda Nara, ha deciso questa volta di attentare alla salute dei suoi fan e pubblica una serie di foto dall’altissima sensualità. Una bomba sexy senza pari che ipnotizza il suo grandissimo pubblico.

Non deve essere un tipo geloso, suo marito Mauro Icardi. Sarà abituato ormai ai continui scatti che Wanda pubblica su Internet e che la ritraggono in una forma smagliante. Le sue curve sono mozzafiato e Wanda non perde occasione per mettere in mostra tanta bellezza.

Wanda Nara, una donna dalle mille risorse!

Wanda Nara, si alterna fra la gestione della carriera calcistica di suo marito, il mondo dell’imprenditoria e la sua attività di influencer. La sua pagina Instagram è una tra quelle più seguite; conta più di 12 milioni di follower e grazie a questo sterminato pubblico Wanda riesce a pubblicizzare anche i prodotti della sua collezione.

È sicuramente una donna dal talento eccezionale; grazie al suo intuito e alla tenacia é riuscita a costruirsi un piccolo impero partendo dal basso. I suoi genitori, infatti, erano piccoli commercianti. Il suo papà aveva un’agenzia d’auto, la sua mamma un negozio.

Wanda, è riuscita a scalare le vette del successo anche grazie all’eco che si è sviluppato intorno alla sua relazione con il calciatore Icardi. La loro è stata una storia molto travagliata, messa alla prova più volte. In questo periodo Wanda e Mauro sembrano aver ritrovato la serenità dopo la bufera scatenatesi a seguito del presunto tradimento del calciatore.

Wanda, il post con l’abito bianco…trasparente!

Nell’ultimo post, l’ex modella appare vestita con un abito bianco, ma decisamente non è quello per il grande giorno! È tutt’altro che romantico e tradizionale! Wanda indossa un vestito confezionato con una stoffa completamente trasparente sulla quale sono ricamati dei grandi fiori bianchi che riescono a coprire veramente poco; il corpo della modella é tutto in primo piano.

Ma oltre alla trasparenza che non lascia più niente all’immaginazione c’è una scollatura da mettere i brividi! Wanda con la sua posa non fa altro che mettere in risalto il suo seno strabordante e il tutto risulta un concentrato di sensualità! È difficile resistere davanti a delle immagini così forti. Il pubblico questa volta è stato messo veramente alla prova!