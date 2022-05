Dayane Mello, da oggi lo farà a pagamento | Le motivazioni che l’hanno spinta a questa scelta

Dayane Mello, la splendida modella brasiliana che nell’ultimo periodo ha spopolato nella televisione italiana, ha recentemente rilasciato una dichiarazione che ha lasciato tutto il suo pubblico senza parole. A seguito di un’attenta e lunga riflessione Dayane ha deciso di intraprendere una nuova strada.

E’ una decisione che i suoi fan non si aspettavano, ma che la stessa showgirl ha voluto spiegare attraverso un post sui suoi social. Una scelta che farà discutere qualcuno, ma che Dayane sembra aver preso con convinzione.

La bellissima Dayane Mello ha origini brasiliane, ma è ormai diventata cittadina onoraria del nostro Bel Paese. Ha intrapreso la sua carriera da fotomodella in Brasile, ma il suo successo più grande lo ha conquistato proprio in Italia. La sua straordinararia bellezza non è passata inosservata e qualche anno fa è stata selezionata come volto ufficiale di moltissime case di moda.

Dayane, la sua carriera tra Italia e Brasile

Sbarca nel mondo della televisione nel 2014, quando partecipa al talent show di Rai Uno, Ballando con le stelle. Dayane alterna le sue apparizioni televisive con il suo lavoro da modella e per questo motivo l’anno seguente partecipa come concorrente al reality show di Rai due, Monte Bianco-sfida verticale e parallelamente posa per il calendario della rivista maschile For Men.

Seguono numerosissime partecipazioni ai reality show di Mediaset e della Rai. È una concorrente tenace e agguerrita e per questo si fa notare in ogni sua apparizione. Si mette in gioco quindi all’Isola dei famosi, Pechino Express e il Grande Fratello vip arrivando in quasi tutte le edizioni molto vicino alla finale.

Nell’ultimo anno ha tentato anche la il successo in Brasile ed ha partecipato a la Fazenda 13, un programma di successo trasmesso dal sul paese Natale. La splendida modella ha trovato in Italia anche l’amore e per lungo tempo ha avuto una relazione con un modello italiano, Stefano Sala con il quale ha dato alla luce nel 2014 la sua prima figlia, Sofia.

La scelta che farà discutere

Recentemente, però, Dayane ha deciso di intraprendere un nuovo percorso che ha tenuto a spiegare attraverso le pagine del suo profilo Instagram. La decisione della modella brasiliana é quella di aprirsi un profilo sul famosissimo social network Only fans. La piattaforma prevede un abbonamento per poter accedere ai contenuti di personaggi più o meno celebri.

Per accedere alle foto e i video di Dayane Mello si dovranno pagare 15 dollari mensili, oppure dei pacchetti per l’abbonamento di tre mesi, sei mesi o un anno. La modella ha voluto spiegare che sul suo profilo si potranno apprezzare fotografie che lei considera a tutti gli effetti opere d’arte.

I suoi contenuti, almeno così dichiara, saranno incentrati sui viaggi che ama fare. Ma sarà proprio così o gli abbonati potranno anche godere per la vista delle splendide forme di Dayane?