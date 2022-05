Maneskin, Victoria posa completamente nuda! L’ultima provocazione che ha fatto impazzire il web

E’ da pochissimo scesa dal palco dell’Eurovision dove si è esibita insieme ai suoi colleghi e amici, i Maneskin, e già sta facendo parlare nuovamente di sé. Victoria, la bassista del gruppo rock più in voga del momento, ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua ultima foto sul Web. E i follower si sono infiammati!

Victoria De Angelis, è una delle anime del gruppo che sta facendo registrare numeri da capogiro in tutto il mondo. E’ la bassista e l’autrice di molti pezzi, tutti alle prime posizioni delle classifiche mondiali. La musicista, però, sa anche giocare con il suo pubblico e frequentemente pubblica foto ai limiti del provocatorio. Quella che ha postato in questi ultimi giorni è veramente esagerata!

Victoria, anima del gruppo rock più celebre del momento

Ha solo 22 anni ma già ha alle spalle una carriera di tutto rispetto. Conosciuti dal grande pubblico dopo la loro partecipazione al talent show X Factor, per i Maneskin è stata una ascesa al successo rapidissima.

Solamente nell’ultimo anno sono stati i trionfatori del Festival di Sanremo e, dopo poco, dell’Eurovision 2021. Soprattutto quest’ultima manifestazione gli ha permesso di essere conosciuti in tutto il mondo e di poter girare in moltissime nazioni presentando sempre nuove hit di successo.

Le loro performance non si limitano ad una semplice esibizione musicale. Il gruppo studia ogni dettaglio nei minimi particolari ed ogni loro apparizione è uno spettacolo a 360 °. Damiano, Victoria e i loro colleghi amano sfoggiare look gender free, dettagli provocanti e accessori ai limiti dell’erotico cercando di rappresentare un punto di riferimento anticonvenzionale per i giovani d’oggi.

In occasione del lancio del loro ultimo lavoro, SuperModel, Victoria accanto al cantante Damiano ha voluto esagerare facendosi fotografare come due star hollywoodiane. Damiano é apparso completamente nudo con indosso solo un paio di occhiali da sole e dei vertiginosi tacchi a spillo. Victoria, con un completino intimo tempestato di luminosissimi cristalli.

Victoria, con la sua foto senza veli ha incantato tutto il pubblico mondiale

Non sono nuovi quindi a queste genere di provocazioni, anche se l’ultima è stata veramente ai limiti dell’esagerazione. Victoria si è fatta fotografare completamente nuda coperta esclusivamente da qualche fiore a livello del seno è un bocciolo sulle parti intime.

“Bought you flowers – Ti ho comprato dei fiori”, commenta. Una frase che galleggia tra l’ironia e la provocazione e che è stata immediatamente colta dal suo pubblico.

La foto, ovviamente, ha fatto il giro del web ed è rimbalzata in numerose testate nazionali ed internazionali. La bellezza magnetica di Victoria, con quel suo sguardo accattivante, non può sfuggire agli occhi dei fan che rimangono letteralmente estasiati ad ogni sua gradita provocazione.