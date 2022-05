Giulia De Lellis, tra lato A e lato B non si sa dove guardare | Sotto il vestito trasparente non c’è il reggiseno

Giulia De Lellis, la sexy influencer che sta facendo impazzire il web, ha nuovamente sconvolto i suoi follower con una serie di scatti che la ritraggono praticamente nuda. Le pose sensuali e il suo outfit esagerato hanno attirato l’attenzione dei suoi fan che l’hanno inondata di like.

Professione influencer. È questo quello che definisce nel modo più giusto la bella Giulia. È una ex modella che è diventata famosa grazie al suo profilo social che ad oggi conta più di 5,2 milioni di follower.

Giulia De Lellis, una vita tra internet e televisione

Giulia De Lellis è originaria della provincia di Roma dove è nata 26 anni fa. La sua intraprendenza unita alla straordinaria bellezza ha fatto di Giulia uno dei volti più noti della televisione italiana e ovviamente del web. Si è fatta conoscere nel salotto di Maria De Filippi prendendo parte alla trasmissione di intrattenimento pomeridiano Uomini e Donne. In quell’esperienza ha conosciuto il suo compagno Andrea Damante con cui ha iniziato una storia d’amore.

Durante lo stesso anno, il 2016, Giulia é una dei primi concorrenti del fortunato programma Grande Fratello vip. La sua carriera televisiva continua sempre affiancata dalla impegno sui social. Lo scorso anno decide di intraprendere anche la strada della cinematografia ed interpreta a se stessa nel film Genitori VS influencer.

Diventa famosa anche grazie alla sua passione per i viaggi e la moda. Il suo profilo Instagram è seguitissimo e per questo tutti i più grandi brand internazionali se la contendono. Nella sua pagina Instagram ci sono numerose foto di altrettanti viaggi in giro per il mondo; l’ultimo è proprio quello a San Diego in California dove l’influencer si trovava anche per motivi di lavoro.

Giulia, il post che toglie il fiato

Per motivi professionali ovviamente la sua pagina Instagram è sempre piena di nuovi contenuti, molti dei quali sono a carattere pubblicitario. Per mantenere, però, vivo l’interesse dei suoi follower Giulia frequentemente pubblica scatti che la ritraggono nei panni della bomba sexy.

E’ questo il caso del suo ultimo post nel quale pubblica una serie di scatti ad altissimo tasso erotico. Giulia indossa un abito a rete nero. La trama molto larga del tessuto lascia intravedere tutte le forme della modella. Fa girare la testa ai suoi fan poiché oltre alle foto che la ritraggono di fronte, dove è evidentissimo il seno non coperto dall’intimo, c’è anche uno scatto con il lato B in primo piano.

Il perizoma che indossa copre ovviamente pochissimo e Giulia appare praticamente nuda. È un concentrato di sensualità che ha ovviamente scaldato i suoi follower. I like alla foto sono stati moltissimi e non si fa fatica a crederlo guardando l’intensità delle immagini pubblicate.