Il metodo più semplice per diventare ricchi | E’ semplice e alla portata di tutti

Essere ricchi sembra una realtà tanto lontana, ma da oggi può diventare estremamente semplice ed anche divertente

Sono tantissime le persone che tentano la fortuna acquistando dei tagliandi al tabaccaio o in ricevitoria. Molti vincono diversi soldi, ma la maggior parte perde una miriade di soldi, che a volte rischia di ridurre al lastrico i giocatori. Il problema della ludopatia è sempre dietro l’angolo e si deve stare molto attenti a scommettere con parsimonia. Infatti, i numeri nel nostro paese sono alquanto inquietanti.

Vi sono diversi modelli di gratta e vinci in commercio e il modo di giocare cambia dall’uno all’altro. Stessa cosa con i premi, anche se, di solito, sono parecchio alti. Quasi tutti sanno in che modo si gioca, dato che è molto semplice.

Si prende il tagliando e, con una moneta o qualcosa di simile, ci si gratta sopra. Questo è solo uno dei tanti modi per poter scommettere dei soldi e forse è anche il più semplice.

Ovviamente, si deve essere maggiorenni per poterli acquistare. La fascia d’età dei giocatori è molto varia, anche se sono gli anziani i più incalliti. L’Osservatorio Nomisma ha voluto mettere alla luce i dati in merito alla questione. Infatti, dichiara che nel 2020 c’è stato un 25% degli over 65 a provare la fortuna. Il 16% con una continuità anche preoccupante, visto che lo ha fatto ogni mese.

Il nuovo gratta e vinci in commercio

I tagliandi si rinnovano di periodo in periodo e ne escono modelli sempre più affini alle volontà degli acquirenti. Fra questi, ne è uscito uno che è molto semplice da giocare e che mette in palio dei premi che arrivano fino ai 100 mila euro. Vi sono due modi per farlo sullo stesso tagliando. Nel primo vi è da grattare per cancellare due mirtilli e poi scoprire i sei “tuoi simboli”.

Per poter vincere, si dovrebbero trovare uno o più immagini identiche a quelle nella casella “i tuoi simboli”. In più, ci sono altri due simboli definiti bonus. Anche qui, se si trovassero le figure uguali, vi sarebbe una vincita che raddoppierebbe.

Il gioco si chiama Frutti ricchi e non finisce qua. In effetti, vi sono da scoprire anche le caselle con le angurie e gli annessi simboli propri. In questo caso, si devono trovare tre simboli uguali, per potersi aggiudicare l’agognato premio.