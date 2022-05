Masterchef, cancellato dal palinsesto? Il responsabile ha un nome e un cognome famoso

Ormai da anni “Masterchef Italia” rappresenta un appuntamento fisso nel palinsesto Sky, seguito da tantissime persone. Il programma si è rivelato anche un trampolino di lancio per diversi aspiranti cuochi che hanno poi trovato lavoro nel settore. A sorpresa, però, il format potrebbe essere eliminato dal palinsesto della pay Tv.

I programmi di cucina sono ormai diventati una costante nella programmazione delle varie reti, sia che si tratti di quelle generaliste sia della pay Tv. A seguirli non sono solo le persone che amano dilettarsi cucinando piatti prelibati nel loro tempo libero, ma anche persone che vogliono vedere fino a che punto arriva la volontà di sperimentare dei concorrenti. Ed è per questo che non vengono inseriti nei palinsesti esclusivamente nelle ore in cui noi ci mettiamo a tavola, ma anche in prima serata, momento in cui si ha voglia di rilassarsi davanti al piccolo schermo.

A sorpresa, però, “Masterchef” da anni uno dei punti di forza dell’offerta Sky, potrebbe non andare più in onda. Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, si tratterebbe certamente di un colpo difficile da digerire per i tanti telespettatori che lo amano. La decisione dell’emittente sarebbe legata a un personaggio che il pubblico conosce bene.

“Masterchef” eliminato dal palinsesto Sky? La notizia che sconvolge i telespettatori

Almeno per ora Sky non ha dato indicazioni a riguardo, ma l’idea che “Masterchef” non possa essere più presente nella programmazione futura appare sorprendente. In realtà, è bene precisarlo, non si tratterebbe della versione che ha fatto da trampolino di lancio per aspiranti chef oggi affermati nel settore, ma di quella “Celebrity”, a cui hanno partecipato diversi personaggi famosi. È il caso, ad esempio, di Maria Grazia Cucinotta, Anna Tatangelo e Orietta Berti, che hanno rivelato doti culinarie inaspettate.

Ma cosa spingerebbe l’emittente di Santa Giulia a prendere questa decisione nonostante il format abbia appassionato tanti abbonati? Ebbene, questa scelta avrebbe un nome e un cognome e si tratterebbe di un altro volto di spicco della pay Tv: Alessando Borghese.

Il figlio di Barbara Bouchet, infatti, è al timone di diverse trasmissioni del genere che vengono trasmesse su Sky Uno, una delle quali ha caratteristiche piuttosto simili a “Celebrity Masterchef”. Il riferimento è proprio alla sua ultima creatura, “Celebrity Chef” che, evidentemente, ha anche un titolo nemmeno troppo differente.

In questo nuovo programma Borghese ospita a ogni puntata una serie di Vip che devono mettersi alla prova cucinando una serie di piatti, alcuni anche piuttosto complessi (anche il regolamento quindi non si discosta di molto). A giudicarli ci pensano Angela Frenda, food editor del ‘Corriere della Sera’ ed Enrico Bertolini, unico chef nella storia della Guida Michelin ad avere conquistato quattro stelle in un solo colpo. Almeno per ora il gradimento degli utenti è buono, quindi l’idea più sensata sarebbe quindi quella di proseguire solo con l’edizione “Nip” di “Masterchef”. Quello continuerà a essere regolarmente in onda, potete stare tranquilli.