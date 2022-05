Blanco, il suo carisma supera ogni limite | I più famosi brand fanno a gara per averlo

Blanco noto cantautore italiano sorprende piacevolmente i suoi fan e diventa una celebrità internazionale grazie alle sue nuove scelte non soltanto musicali.

Il giovanissimo cantante nato in un paesino in provincia di Brescia nel 2003 è appassionato fin da piccolo della musica grazie anche agli stimoli del papà ascoltando i successi di Lucio Dalla, Battisti e Pino Daniele. Scrive il primo pezzo dedicato ad una ragazza all’età di 14 anni pensando fosse il primo e l’ ultimo invece è stato l’ inizio della sua nuova vita da cantautore.

Da quando ha cominciato a scrivere musica non si è più fermato, si sentiva meglio dichiara, così ha lasciato la scuola ed ha lavorato per pagarsi le lezioni di musica e la sala di registrazione. Comincia a mettere i primi brani online, subito una casa discografica lo nota e ottiene il suo primo contratto.

Escono i primi singoli e nel 2020 la svolta. Nascono così le prime collaborazioni con il rapper Salmo “La canzone nostra” e nel 2021 con Sfera Ebbasta “Mi fai impazzire“, schizza il tormentone estivo. A settembre pubblica l’ Album “Blu celeste” e arriva alle vette delle classifiche. Sanremo 2022 collaborazione con Mahmood e partecipazione al Festival con “Brividi” che stravince su tutti.

Un ragazzo riservato

Blanco un giovanissimo appassionato di musica ma anche innamorato della sua ragazza con cui ha una relazione precedente al suo esordio nel mondo della musica. Stanno insieme da un anno e mezzo circa. Della giovane fidanzatina, Giulia, si sa poco, sui social posta foto dolcissime con il suo amore Blanco ma poco altro. Lui mantiene riservata la loro vita privata dichiarando che lei lo ama per il ragazzo che è e non per il suo successo.

La preparazione all’ Eurovision e la trasformazione

Così Blanco mentre si prepara all’Eurovision dove duetterà con il collega Mahmood, spopola sui social per la sua trasformazione, un nuovo look!

In parallelo con il mondo musicale sorprende tutti intraprendendo la carriera di modello: dopo aver posato per Calvin Klein in intimo, viene scelto dalla grande Maison italiana, Valentino, come volto della campagna “Valentino After Club”. Blanco posa con un stile completamente nuovo.

Il ragazzo aveva già conquistato tutti con il suo stile semplice e genuino prima del trionfo a Sanremo. Il suo punto forte è “la nudità” infatti ama posare in boxer e girare senza vestiti esprimendo così la liberta senza costrizioni.

Attualmente il suo stile è curato dallo studio Tiny Idols. Hanno scelto per lui a Sanremo degli outfit Valentino molto sofisticati in “black & white”. Il salto per diventare una nuova icona di stile è stato facile. Valentino ha dichiarato che Blanco è un carismatico capace di superare ogni limite per questo è stato scelto come volto per il suo nuovo brand “Valentino After Club” e naturalmente il primo scatto è stato, indovinate un pò’? in boxer!

Nel tempo il suo stile si è affinato, abituati a vederlo casual, in jeans, canotte, sneakers, bomber colorati, oggi Blanco per la nuova campagna pubblicitaria sfoggia camicie bianche trasparenti con ricami di perle, bermuda, fantasie anni ’70, capelli pettinati all’ indietro con gel.

La trasformazione più eclatante, quella che fa impazzire i fan sui social, è un Blanco stile “college boy” giacca varsity, berretto di lana e mocassini con calzini bianchi. I fan sono in trepidante attesa dell’ Eurovision, il duetto con Mahmood sarà spettacolare come pure il loro look estremamente sofisticato.