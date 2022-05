Gianluca Vacchi si mette a nudo | “Quello che le stories non potranno mai raccontare”

Noto per la sua vita lussuosa ed i suoi eccessi, l’imprenditore ed influencer Gianluca Vacchi ha deciso di mettersi completamente a nudo con i fan.

Figlio di Marco Vacchi, il fondatore dell’IMA Spa – una delle multinazionali più importanti nel settore del packaging -, Gianluca Vacchi ha seguito le orme del padre entrando nel mondo dell’imprenditoria. Così, dopo essersi laureato in Economia e commercio, è entrato nell’azienda di famiglia insieme al fratello Alberto.

Col tempo, ha iniziato a dedicarsi anche ad altri investimenti, con l’acquisto di quote di Eurotech, società impegnata nella produzione di computer miniaturizzati. Ha poi dato vita al suo marchio “GV Life Style”. Mentre l’anno scorso ha annunciato il suo nuovo progetto, con l’inaugurazione del brand “Kebhouze”: una catena di punti vendita di Kebab, che attualmente conta tre sedi a Milano e due a Roma.

Il “dandy” italiano più famoso al mondo

Vacchi si è fatto conoscere in tutto il mondo come il più famoso “dandy” italiano dei giorni nostri, mostrando la sua vita lussuosa sui social network con il motto “enjoy” – diventato anche il titolo del suo libro. Oltre ad essersi affermato come influencer (con oltre 22 milioni di followers su Instagram), è un deejay molto apprezzato. Nel 2016 ha pubblicato il singolo “Love” diventato una hit.

Molto chiacchierato e spesso al centro di polemiche, la relazione con la modella ed imprenditrice Sharon Fonseca ha contribuito a renderlo protagonista di numerosi gossip. I due si sono conosciuti nel 2018, sul set di un videoclip di Gianluca, ed è nata subito la scintilla che li ha portati a dare inizio ad una bellissima storia, nonostante la differenza di età.

Per loro, però, non costituisce un problema. Vacchi ha rivelato di essersi innamorato di Sharon dal primo momento in cui l’ha vista ed il loro amore è stato coronato dalla nascita di Blu Jerusalema nel 2020.

L’annuncio sui social

Negli scorsi giorni, l’imprenditore ha condiviso una notizia che ha scatenato l’entusiasmo dei suoi followers. Gianluca è pronto per mettersi a nudo con i fan con un documentario nel quale si è raccontato completamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Sarà possibile conoscere i diversi aspetti della sua vita: dal suo passato come campione di sci all’eredità del padre imprenditore, dal successo sui social network all’amore per Sharon e Blu Jerusalema. E non mancheranno i lati più oscuri della sua carriera.

“Questo film è stato un viaggio incredibile” ha commentato l’imprenditore su Instagram, dove ha pubblicato una piccola anteprima di ciò che potremo vedere a partire dal 25 maggio: quello che “le stories non potranno mai raccontare”.