Modà, Kekko parla della terribile malattia che lo ha travolto | Il messaggio è commovente

E’ stato il loro ultimo sold out all’arena di Verona il teatro di questa dura confessione. Kekko si è lasciato andare a parole toccanti riguardo la malattia che lo ha travolto nell’ultimo anno. Un messaggio di sofferenza, ma anche di speranza per il suo affezionatissimo pubblico.

Hanno fatto registrare il tutto esaurito all’arena di Verona il 9 maggio, dopo quasi un decennio dal loro ultimo concerto. È stata l’occasione giusta per Kekko per aprirsi con i suoi fan che lo hanno riempito di affetto e forza per andare avanti.

Kekko e i Modà, sono pronti per la rinascita

Kekko Silvestre ha incantato, insieme ai suoi colleghi musicisti, il pubblico dell’Arena. Risaliva al lontano 2012, quando suonarono con un’orchestra sinfonica, l’ultima loro apparizione live. Parlano di una seconda vita del gruppo che è pronto a conquistare nuovamente il pubblico italiano.

Il loro ultimo lavoro, Buona fortuna- parte seconda, comprende brani intrisi di emozione e vita vissuta. Nel testo de In tutto l’universo, il primo singolo presentato al pubblico, è compresa la dedica alla moglie di Francesco, Kekko, e non a caso l’uscita é stata pianificata per il giorno di San Valentino di quest’anno. Quest’ultimo CD rappresenta la continuazione dell’omonimo album Parte prima che però affrontava temi sociali come il bullismo e L’Alzheimer.

E’ un rinnovato successo per la band che in pochissimi anni è riuscita a conquistare numerosissimi riconoscimenti: un disco di diamante, 9 dischi di platino, due dischi d’oro, 15 singoli platino e sei oro. Una carriera all’insegna del successo strepitoso che li ha portati a riempire quasi tutti i palazzetti e gli stadi d’Italia trovando un pubblico sempre entusiasta e partecipativo.

L’ultimo strepitoso concerto all’arena di Verona, inserito in un tour nazionale per il lancio del loro disco, è stato un momento di ricongiungimento con il pubblico che ha permesso a Kekko di aprirsi ad una confidenza molto intima.

La confessione durante la sua ultima esibizione

Francesco, dopo un’esibizione ha preso il microfono in mano e ha deciso di parlare direttamente ai suoi fan. Ammette di non essere molto attivo sui social e promette di impegnarsi in futuro in questa direzione. Ma il messaggio che vuole mandare il frontman è molto profondo.

Kekko confessa di essere malato da più di un anno. Il male che lo ha travolto lo definisce oscuro e racconta di non averlo mai conosciuto prima. Ha sofferto e soffre tutt’ora per una forma di depressione che per lungo tempo lo ha costretto in casa.

Dichiara di essere in cura e di avere risolto in parte il suo problema che ha fortemente desiderato condividere con il suo pubblico per regalare un lume di speranza anche a chi in questo momento non non trova una via d’uscita al grande problema.

Il segno della rinascita è però già nella grinta e nella passione che abbiamo ritrovato in Kekko durante le performance sul palco di Verona.