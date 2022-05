Soleil, toglie il bikini in riva al mare! Una bomba sexy che fa infiammare il web

Non dovrebbe più sorprenderci, forse. Soleil Stasi è ormai una reginetta della tv e dei social. Qui, soprattutto, i suoi post fanno sempre il giro del web, in quanto la bella modella non disdegna di mostrarsi in abiti succinti e pose provocanti.

Famosa corteggiatrice nel fortunato format Mediaset di Maria De Filippi, “Uomini e donne”. Il successo culmina col “Grande Fratello Vip”. Questo set fotografico è uno dei più straordinari che abbia mai pubblicato. Guardate voi stessi.

Soleil Anastasia Sorgè meglio conosciuta semplicemente come Solei Stasi è una modella, showgirl e influencer. E’ nata a Los Angeles nel 1994, ma il grosso della fortuna l’ha fatto in Italia. A cominciare dalla sua presenza, come corteggiatrice, nel fortunato format Mediaset di Maria De Filippi, “Uomini e donne”. Lì Soleil si è fatta conoscere. Lì, pian piano è diventata famosa.

E ha trovato anche l’amore. Con Luca Onestini, una storia d’amore intensa e seguita da tutti noi. Che, però, è finita, male. Quando Onestini ha scoperto, in diretta televisiva, il tradimento di Soleil con un altro tronista di “Uomini e donne”, Marco Cartasegna.

Insomma, la carriera in tv è lanciatissima. Anche, evidentemente, grazie alla sua bellezza. Soleil, infatti, è alta 1.73, fisico slanciato e tanta voglia di farsi ammirare, come notiamo dal suo profilo Instagram, dove è seguitissima. Ovviamente, negli ultimi mesi, la sua popolarità presso il pubblico mainstream è aumentata esponenzialmente anche grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip.

Fisico da urlo in riva al mare

Proprio nell’ambito del Grande Fratello Vip è finita la storia tra Soleil e Luca Onestini. Ma l’esperienza nella casa più spiata d’Italia non è l’unica partecipazione di Soleil a un reality show. Nel 2019, infatti, partecipa all’Isola dei Famosi mentre nel 2020 partecipa a Pechino Express insieme alla madre Wendy Kay. Sempre nel 2019 ha avuto una storia con Jeremias Rodriguez , fratello di Belen e Cecilia Rodriguez ma, anche questa storia è finita.

Gossip, reality show, ovviamente foto e set fotografici. Per questo è famosa Soleil Stasi. Ma recentemente la modella e influencer ha pubblicato alcune foto che la ritraggono in riva al mare con il suo fisico da urlo in bella mostra. E il pubblico di Instagram non può che apprezzare…

Per presentare un suo brand, infatti, la bella Soleil si mostra con un bikini molto succinto in riva al mare. O, meglio, senza bikini… Le due foto pubblicate, infatti, esaltano il lato B della bella nativa di Los Angeles. Ma, in una delle due foto, la nostra Soleil sfila anche via la parte superiore del costume. Inutile dirvi che i suoi tanti followers sono andati in visibilio per questo topless inaspettato.