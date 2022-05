Andrea Delogu si spoglia di nuovo | Questa volta la “rossa” esagera e infuoca il web

Ci ha preso gusto ormai Andrea Delogu a sorprendere i suoi fan! Sempre più spesso pubblica sui social foto al cardiopalma. E’ questo il caso della sua ultima storia su Instagram che la ritrae seminuda in una forma smagliante. La foto ha infuocato migliaia di follower.

Andrea è la rivelazione televisiva degli ultimi anni. Scoperta dal mondo della radio, conquista ogni giorno di più il successo sul piccolo schermo. Oltre alla sua straordinaria simpatia ed intelligenza, la Delogu colpisce per il suo fisico statuario. La conduttrice conosce le sue doti e le usa per incantare il pubblico.

Nonostante il suo successo nel mondo della televisione stia prendendo sempre più piede, Andrea non abbandona la sua prima passione, la radio. Ogni giorno va in onda su Radio2 con la sua collega e amica Silvia Boschero alla conduzione del frizzante programma pomeridiano, La versione delle due.

Andrea Delogu, un’artista a 360 °

Ha una personalità eclettica, dalle mille sfaccettature. Andrea sembra non stancarsi mai; passa da un impegno ad un altro con una naturalezza tipica solo dei fuoriclasse. E’ conduttrice televisiva e radiofonica, attrice cinematografica e anche scrittrice.

Ha pubblicato, infatti, più di un romanzo dallo straordinario successo. Uno dei più famosi è quello nel quale tratta i suoi problemi di dislessia scoperti in tardissima età, Dove finiscono le parole. Storia semiseria di una dislessica. Uno sfogo che vuole essere anche un aiuto per chi soffre per questi disturbi.

In quest’ultimo periodo, oltre ai suoi impegni nel mondo dello spettacolo, è in giro per l’Italia per presentare il suo ultimo romanzo horror, Contrappasso, che racconta le vicende di alcune persone che non appena uccidono un animale, muoiono. Un’anima black che Andrea confessa essere emersa durante il duro periodo della pandemia.

La foto bollente che ha infiammato il web

Ma a guardarla bene Andrea Delogu non sembra così tanto cupa. Sul suo profilo Instagram, che conta più di 500.000 follower, alterna costantemente perle di saggezza linguistica a foto che la ritraggono in momenti di vita quotidiana e non. Sono molti però gli scatti dal tenore super sexy che puntualmente scatenano i suoi affezionatissimi follower.

Questa volta Andrea sorprende il suo pubblico attraverso una storia su Instagram nella quale si fotografa allo specchio esclusivamente con un completino intimo. L’immagine trasuda sensualità allo stato puro. Le forme perfette della conduttrice incantano il pubblico.

Andrea come al solito commenta ogni suo scatto con un pizzico di ironia, suo tratto distintivo che la differenzia da molte sue colleghe. La didascalia dissacrante recita “Mutande a vita alta, fianchi, Torino”, come quasi a distogliere lo sguardo dei migliaia di fan. Si stenta, però a credere che qualcuno possa aver tolto gli occhi di dosso dal fisico statuario della rossa più famosa della televisione.