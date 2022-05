Come girare il mondo con pochi soldi | La soluzione adatta a tutti, è incredibile!

Dopo oltre due anni di pandemia, la vita mobile sembra aver preso il sopravvento. Ecco come potersi divertire con poco

Forse c’entra la pandemia da Covid-19, che ci ha fatto riscoprire un po’ di isolamento a fronte delle folle oceaniche. O si tratta solo di ragioni sanitarie: la necessità di evitare luoghi affollati, assembramenti. Ma vogliamo pensare che molto sia dovuto anche alla voglia di stare a contatto con la natura.

Quel che è certo è che la vita mobile sembra essere una delle industrie più calde degli ultimi anni. Florida, come lo stato degli USA da cui proviene l’azienda che lo produce, che ci fa risparmiare, senza farci perdere l’opportunità di girare il mondo. Nasce così il Rouser Camper Trailer, che è costruito sull’idea che un camper deve solo essere economico e funzionale. A produrlo, l’azienda Runaway Campers.

Se ti piacciono i progetti fai-da-te o vuoi davvero che un camper rifletta il tuo spirito interiore, il Rouser può essere un’ottima alternativa con cui cimentarsi. Con un’altezza interna di 1,78 m, saremo comunque curvi se siamo più alti di così. Si tratta comunque di un camper a rimorchio piccolo, ma decisamente funzionale.

E’ conosciuto come il camper più economico del mondo. Secondo le immagini reperite sul web, a destra dell’ingresso sembra esserci abbastanza spazio per ospitare una cucina piuttosto attrezzata. C’è abbastanza spazio per installare un piano di lavoro e armadietti, integrare un frigorifero e un piano cottura e persino aggiungere un paio di serbatoi d’acqua e un rubinetto.

Caratteristiche e prezzo

Comunque sia, le caratteristiche standard includono, tra le altre cose, una struttura in acciaio completamente saldata, cerchi e pneumatici a raggi bianchi da 13″, luci posteriori a LED, finestre in vetro di sicurezza colorato da 30 “x 30” con schermi, due prese multiple da 110 V con connessione standard. E, ancora, scaffale portaoggetti profondo 25,4 cm. Sostanzialmente, quindi, non manca nulla. Del resto, non è di certo un grand hotel.

Insomma, oltre a essere economico, ha anche un po’ di comodità. Ma, evidentemente, il pezzo forte è dato dal prezzo di questo mezzo. Costa circa 8mila dollari, poco più di 7mila euro con il nostro conio. Questo particolare non di poco conto, unito al suo aspetto e ai suoi optional piuttosto spartani lo rendono particolarmente adatto ai giovani che, di solito, non navigano nell’oro e, soprattutto, sono più propensi ad avventure “into the wild”. Ma possiamo cimentarci tutti, perché l’avventura non ha età.