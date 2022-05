Come tenere la casa al fresco senza il condizionatore | La soluzione perfetta per l’estate

Le temperature continuano ad alzarsi e l’estate non è ancora iniziata: il condizionatore, in questi casi, è un ottimo alleato. Ma esiste anche un altro metodo, economico e semplice, per mantenere la propria casa al fresco. Vediamo di cosa si tratta.

L’estate non è ancora iniziata ma in questi giorni le temperature stanno raggiungendo già i 30 gradi – e oltre. Viene quindi naturale preoccuparsi pensando al caldo che ci spetterà a luglio o agosto. L’unico conforto è l’idea di poter andare in vacanza al mare o comunque poter staccare per un po’ dai ritmi del lavoro.

Nel frattempo, la sola arma per combattere il caldo è il ventilatore o il condizionatore. Ma esistono anche altri metodi per poter mantenere la propria casa al fresco, senza far entrare troppo calore.

Per esempio, una delle soluzioni più immediate è tenere le persiane abbassate per tutta la giornata. Oltre ad evitare il caldo, però, non entrerà nemmeno la luce del sole e sarà necessario accendere la luce artificiale. Visti gli aumenti della corrente – e lo spreco di quest’ultima – potrebbe non essere il modo migliore per affrontare il caldo estivo.

Vi è anche la possibilità di coibentare i cassettoni delle tapparelle. Così facendo non bisognerà rinunciare alla luce solare ed il risultato sarà un ottimo isolamento termico. Con questa operazione, infatti, non filtrerà aria calda dalle persiane.

Un’altra soluzione contro al caldo è installare delle pellicole antisolari per vetri. Questi ultimi tendono a cattura il calore, che poi viene rilasciato nelle nostre abitazioni. Le pellicole antisolari hanno proprio lo scopo di attenuare tale effetto.

Pellicole antisolari: come vanno applicate?

Sono diverse le tipologie di pellicole antisolari disponibili. Dato che riescono a filtrare anche la luce del sole, è consigliato acquistare quelle specchianti, riflettenti o – meglio ancora – totalmente neutre. Reperibili nei vari negozi per la casa, possono essere acquistate anche online.

Un altro consiglio è comprare pellicole che siano inseribili sul lato interno del vetro, per una maggiore comodità. Prima di posizionare la pellicola, inoltre, è bene pulire il vetro eliminando ogni traccia di sporco. Dopo aver asciugato, si può potrà procedere con l’applicazione.

La procedura è la seguente: in primis, bisogna sollevare il liner protettivo in un angolo della pellicola ed incollare un pezzo di scotch. Si dovrà poi spruzzare dell’acqua sul vetro utilizzando un nebulizzatore e posizionare con attenzione la pellicola, dalla parte adesiva.

Il passo successivo è bagnare nuovamente la pellicola, per poi passare un tergivetro per eliminare l’umidità ed una spatola per rimuovere le bolle d’aria e far aderire la pellicola. Una volta terminata l’operazione, basterà togliere il liner protettivo.