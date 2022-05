Diletta Leotta, ha perso completamente la testa | La foto non lascia dubbi

Ha fatto spesso notizia per flirt veri o presunti. Ma questa volta è lei stessa a pubblicare la foto del suo nuovo amore

Ha fatto e fa sempre parlare di sé. Per la sua bellezza, ovviamente. Ma anche per la sua professionalità con cui la apprezziamo in tv e, in particolare, su Dazn. Ma anche per le sue relazioni, flirt veri o presunti. Parliamo di Diletta Leotta. Questa volta, però, ha davvero perso la testa. La foto è incontrovertibile!

Diletta Leotta ha bisogno di ben poche presentazioni. Nel giro di pochi anni è riuscita a diventare una delle donne più famose e desiderate d’Italia. Grazie alla sua bravura, senza dubbio. Ma, certamente, anche alla sua bellezza e alle sue forme da sballo. Inizia la sua carriera con alcuni concorsi di bellezza. Ma ben presto arriva alle reti che contano.

Prima Mediaset e poi Sky, dove si specializza nelle trasmissioni sportive. Viene in seguito annunciato il suo approdo sulla piattaforma DAZN, per la quale conduce dall’ottobre 2018 il programma “Diletta gol”, mentre dal 2019 conduce sulla stessa piattaforma i programmi spin-off “Diletta gol stories”, “Diletta gol in campo” e “Linea Diletta”.

Il 17 settembre 2018 conduce, affiancata da Francesco Facchinetti, la finale della 79ª edizione di Miss Italia su LA7. Sempre su LA7 conduce, il 5 dicembre seguente, i Gazzetta Sports Awards. Il 4 e l’8 febbraio 2020 (1ª e 5ª serata finale) ha affiancato Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo.

Proprio quella partecipazione ha destato molte polemiche, dato che Diletta Leotta fece un monologo sulla bellezza. “La bellezza capita, non è un merito” disse. Insomma, un’ascesa così veloce è difficile da ricordare nel mondo della televisione.

Diletta ha perso la testa

30enne, originaria di Catania. Con i suoi capelli biondi, le sue forme prorompenti e i suoi abiti provocanti, è un vero e proprio idolo dei maschi italiani. Negli anni, ha fatto anche parlare per le sue relazioni. Su tutte quella con il bel Can Yaman. Ma, spesso e volentieri, il gossip è feroce e le ha anche attribuito diversi flirt, mai del tutto provati.

Su Instagram ha moltissimi followers, che vanno in visibilio con le sue foto. Dove spesso non lascia molto all’immaginazione. Questa volta, però, non vi proponiamo una foto osé o provocante. Ma uno scatto molto tenero. E’ stata la stessa Diletta Leotta a pubblicare la foto tramite il proprio profilo Instagram ufficiale.

Top di colore fucsia che lascia scoperti buona parte dalle schiena e dell’addome e jeans a vita bassa. Ma, soprattutto, tra le braccia un bellissimo cagnolino che sembra davvero essere il nuovo amore di Diletta. Inutile dirvi che il followers apprezzano moltissimo e tra le tante interazioni scorgiamo anche quella di Giulia Salemi.