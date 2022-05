Giacomo di “Aldo, Giovanni e Giacomo”: accuse durissime rivolte al famosissimo cantante ed alla moglie – VIDEO

Giacomo Poretti, il celebre comico del trio Aldo Giovanni e Giacomo è tornato, dopo parecchio tempo lontano dai riflettori, per lanciare un appello del tutto inaspettato. È un attacco nei confronti di un celebre cantante per il quale riserva parole durissime; questa volta non concede sconti.

È un attore che non ha bisogno di presentazioni e che ad ogni sua esibizione provoca uno strepitoso successo. E’ il terzo componente del trio più famoso d’Italia che puntualmente intrattiene migliaia di spettatori al teatro, al cinema ed in televisione. L’ultima sua apparizione però sembra discostarsi dal suo solito stile goliardico. Il suo è un discorso che va a colpire direttamente un altro grande personaggio del panorama italiano.

Giacomo Poretti è un personaggio poliedrico che riscuote consensi come attore, ma anche in altri campi. E’ collaboratore di quotidiani dalla tiratura nazionale come La stampa, Avvenire e il Corriere della Sera nonché direttore del teatro Oscar di Milano e autore del suo ultimo libro, terzo in totale, Turno di notte.

Nella sua ultima fatica, il ricordo della vita passata

Il protagonista di questa ultima opera è l’infermiere Sandrino Saetta, un’evidente omaggio alla sua vita passata. Giacomo infatti da ragazzo, dopo aver fatto per un breve periodo il metalmeccanico, per 11 anni è stato un infermiere professionista e probabilmente, con questo suo libro, vuole rivivere con i ricordi l’esperienza che lo ha segnato.

L’attore, in una recente intervista, ha confessato di aver abbandonato il suo lavoro in ospedale poiché sentiva che la sua passione per la recitazione si stava facendo sempre più pressante. E’ stata una scelta che, col senno di poi, si è rivelata vincente e che lo ha reso il personaggio tanto amato che è oggi.

Il grande pubblico, infatti, lo conosce soprattutto come volto dello spettacolo, il precisino del trio, che molto spesso si trova a dover discutere con i suoi colleghi e compagni.

Il video nel quale Giacomo attacca Fedez

Nessuno, tra il suo affezionatissimo pubblico, però, si sarebbe potuto immaginare quello che è successo in queste ore. Giacomo si è lasciato andare ad un discorso sui social nel quale attacca il rapper più in voga del momento, Fedez.

Il video è girato dallo stesso attore e contiene parole “pesanti” nei confronti del cantante. Giacomo racconta di aver incontrato, in un rinomato ed elegante ristorante milanese, la coppia social per eccellenza, Fedez e Chiara Ferragni.

Le accuse sono rivolte, però, esclusivamente verso Fedez, che, a detta dell’attore, avrebbe “infastidito” frequentemente la cena nel locale di lusso. Parla di fastidiose richieste di autografi, furti di ravioli e panini che avrebbero reso la cena di Giacomo veramente invivibile.

E’ ovviamente una spassosissima gag dell’attore che, come al solito, stupisce il suo pubblico con il suo atteggiamento scanzonato. Giacomo infatti si mostra serio nelle riprese, ma è evidente che il suo è solo un divertentissimo scherzo.