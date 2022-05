Victoria De Angelis, il suo buongiorno ha incantato tutti | Un risveglio molto “caldo”

Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, ha deciso di dare il “buongiorno” ai suoi fan con uno scatto che ha subito infiammato i social.

I Maneskin hanno ormai conquistato la scena musicale, non solo italiana, ma a livello internazionale. Saliti alla ribalta con la partecipazione al talent show X Factor, presto hanno raggiunto la notorietà con un successo dopo l’altro, facendosi conoscere in tutto il mondo.

Solo un anno fa si sono classificati primi al Festival di Sanremo, per poi trionfare anche all’Eurovision Song Contest. Mentre quest’anno sono stati tra i protagonisti del Coachella Festival negli Stati Uniti.

La “mamma” della band

Victoria De Angelis è la bassista della band. Classe 2000, nata a Roma e di origini danesi, è stata lei a scegliere il nome Maneskin (che, tradotto dal danese, significa “chiaro di luna”) per il gruppo.

Gli altri membri della band l’hanno affettuosamente soprannominata “mamma Maneskin”. Victoria, infatti, cura del look del gruppo e in molti casi si occupa anche di tenere i suoi compagni “in riga”. Lo stile è un elemento che contraddistingue l’intera band. Oltre al talento, all’energia e alla passione, i Maneskin condividono un animo “gipsy fashion”, come dimostra il loro look.

Appassionata di musica fin da bambina, ha iniziato a suonare il basso all’età di 11-12 anni. Negli anni del liceo ha conosciuto Thomas Raggi, chitarrista della band, con il quale ha fondato i Maneskin nel 2015 insieme al cantante Damiano David.

Si è poi aggiunto Ethan Torchio, alla batteria. Secondo le voci, sarebbe stata proprio Victoria ad appendere nella bacheca della scuola un annuncio alla ricerca di musicisti per il gruppo.

Il “buongiorno” in topless

Victoria è solita attirare l’attenzione del pubblico per via del suo stile originale e, per molti, trasgressivo. I look scelti dalla bassista riflettono totalmente il suo lato più sensuale sensuale e, spesso, provocatorio.

Tutto ciò emerge anche sui social network. Victoria ha oltre 3 milioni di followers su Instagram e gli scatti che condivide trasmettono il suo senso di libertà e di confidenza con il proprio corpo.

Solamente nelle scorse ore, la bassista ha deciso di dare un bellissimo “buongiorno” ai suoi fan. Nella fotografia pubblicata indossa un intimo nero di pizzo ed una camicia sbottonata, senza nulla sotto.

In questi giorni i Maneskin sono a New York per motivi lavorativi e, nello scatto, Victoria è nella sua camera di hotel. Nonostante possa sentirsi estenuata per via dei vari impegni (nella didascalia ha commentato “Mi sono svegliata stanca“), è sempre stupenda e con il suo fascino naturale ha lasciato tutti incantanti.