Belen Rodriguez, spiazza tutti: sul letto così non si era mai vista | Followers letteralmente impazziti

Se c’è un profilo Instagram che va sempre seguito con grande attenzione, questo è quello della nostra Belen Rodriguez

E’ il sogno erotico di tantissimi italiani. Sì perché la bellissima Belen Rodriguez, di nazionalità argentina, ha fatto le sue maggiori fortune non in madrepatria. Ma proprio nel nostro Paese. Celebrità in televisione, ma anche sui social. Per esempio, guardate questa foto pubblicata recentemente su Instagram…

Oggi 37enne, Belen Rodriguez è sugli schermi italiani da tempo. Modella e showgirl, ma anche alcune partecipazioni cinematografiche. Il suo esordio nella televisione italiana è del 2007, con la trasmissione “Tintoria”. Poi conduce diversi programmi, tra cui “Scherzi a parte”, “Sarabanda”, “Tu sì que vales”, “Colorado” e “Striscia la notizia”.

Ha recitato in “Natale in Sudafrica”, film del 2010 di Neri Parenti. E’ e resterà nella storia la farfallina che spuntava fuori da uno spacco vertiginoso nell’ambito della sua partecipazione a un Festival di Sanremo di qualche anno fa. Una discesa dalla scalinata del Teatro Ariston che resterà negli annali della televisione.

Ma, ovviamente, negli anni, hanno fatto parlare molto le sue relazioni con personaggi molto famosi. Nel 2009 ha intrapreso una relazione con il discusso paparazzo Fabrizio Corona, terminata nel 2012. Nell’aprile del 2012, nell’ambito di Amici di Maria de Filippi, ha conosciuto e si è fidanzata con il ballerino Stefano De Martino, sposandolo il 20 settembre 2013 a Comignago. Nel 2013 hanno avuto un figlio, Santiago. Nel 2015, con un comunicato stampa, ha annunciato la fine della relazione con De Martino, per poi tornarvi insieme nel 2019 e separandosi nuovamente nel 2020.

Dopo la prima separazione dal ballerino ha avuto una relazione, durata dal 2016 al 2018, con il pilota motociclistico Andrea Iannone. Dal 2020 al 2021 ha avuto una relazione con l’hair-stylist Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto una figlia.

Belen sul lettone

Ma, sempre più spesso, ci delizia con immagini in cui, attraverso uno studio serrato di pose, angolazioni e illuminazione, riesce a far emergere, ancor di più la sua grandissima avvenenza e sensualità.

Accade anche con uno degli ultimi post pubblicati dalla showgirl per pubblicizzare una nota linea di intimo. Vediamo la bella Belen sdraiata su un lettone dalle lenzuola grigie, che si intonano bene con il nero del suo intimo. Uno slip nero che sul davanti ha dei merletti di colore bianco. E una canotta, anch’essa nera con merletti bianchi, che la conduttrice e attrice argentina solleva leggermente sulla pancia con una malizia che, ovviamente, i suoi milioni di fans su Instagram apprezzano non poco…