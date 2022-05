Cristina Buccino, quella camicia aperta e quel costume sgambatissimo manda il web in tilt

La splendida influencer è pronta per una nuova avventura e, come sempre, condividerà ogni momento con i followers. Le foto pubblicate nelle scorse ore hanno già conquistato tutti.

Cristina Buccino è una delle influencer più seguite nel paese. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata come modella ed ha posato per diversi cataloghi e campagne pubblicitarie, prima di debuttare in televisione con la trasmissione “Tutto x Tutto”.

Dopo aver partecipato al programma “Artù”, insieme a Gene Gnocchi, è approdata nella trasmissione “Veline”, arrivando in finale e facendosi conoscere dal pubblico. Affermatasi come showgirl, è stata selezionata per interpretare la professoressa nel game show “L’eredità”.

Ha poi raggiunto la consacrazione con la partecipazione al reality “L’isola dei famosi”. Cristina, in seguito all’esperienza, ha deciso di allontanarsi dai riflettori, per dedicarsi completamente ai social.

La svolta social

L’influencer ha spiegato di aver perso il suo interesse verso il mondo dello spettacolo e, parlando della televisione, ha dichiarato: “Non la trovo né stimolante né educativa”. Mentre i social network le consentono di esprimere maggiormente la sua creatività.

La decisione di Cristina si è rivelata saggia: Instagram, ormai, è diventato il suo regno e si è affermata come una delle influencer più amate d’Italia. Insieme alle sue sorelle, Maria Teresa e Donatella, ha lanciato il brand MCD Beauty Life, una linea di cosmetici e prodotti per la cura della pelle.

In merito alla sua vita sentimentale, nel corso degli anni è finita al centro di numerosi rumors. Lei stessa, in passato, ha affermato: “Mi appioppano un fidanzato nuovo a settimana, quando ero piccolina ne soffrivo di più ma adesso mi scivola addosso”.

Infatti non molto tempo fa si sono diffuse diverse voci riguardo un presunto flirt con Andrea Iannone, noto pilota motociclistico. Ma attualmente sembrerebbe avere una relazione con Daniele Scardina. La loro frequentazione ha attirato molto le attenzioni dei fan perché il pugile, precedentemente, ha avuto una storia con la conduttrice Diletta Leotta.

Le vacanze dell’influencer

Con l’arrivo della bella stagione, l’influencer ne ha approfittato per godersi il mare ed il sole. In queste ore, infatti, si trova presso il lussuoso hotel Rixos Premium Dubrovnik, in Croazia.

Cristina ha scelto una località meravigliosa e sta condividendo ogni momento con i suoi followers. Su Instagram, ha condiviso una serie di scatti nei quali posa davanti al mare cristallino.

Nelle foto, indossa un sensuale costume nero che esalta le sue forme alla perfezione, con lacci che avvolgono il suo busto. Il due pezzi è abbinato ad un copricostume ed un paio di occhiali da sole scuro da vera diva. Le fotografie dell’influencer hanno conquistato subito tutti.