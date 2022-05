Mercedesz Henger, sapete chi è la sorella di uno dei suo ex? Una delle attrici più amate in Italia

Figlia della tanto famosa Eva Henger, tra le due non corre buon sangue. Ma anche con l’ex, non è finita benissimo

Da sempre, non hanno affatto un rapporto idilliaco. Ma negli ultimi tempi sembrano essersi acuiti i contrasti tra Eva Henger e la figlia Mercedesz. Ma sapete che la giovane e bella Mercedesz ha avuto un fidanzato famoso? E una cognata ancor più famosa!

Oggi 49enne, Eva Henger è una delle pornostar (oggi ex pornostar) più note della generazione successiva ai miti Moana Pozzi, Cicciolina e Selen. Di nazionalità ungherese, ma naturalizzata italiana, ha fatto fortuna soprattutto nel nostro Paese.

E’ ovviamente l’incontro con il futuro marito Riccardo Schicchi ad aprirle le porte nel mondo del cinema porno. Il debutto è del 1993, in un film in cui vediamo anche il celeberrimo Rocco Siffredi. Anche mentre si dedica al porno, comunque, sfila per diversi brand importanti della moda. Mercedesz è proprio figlia di quest’unione.

Tralasciando la lunghissima serie di film hard, vediamo Eva Henger anche in diversi film, non solo comici e non solo italiani. Qualche titolo: “Fantozzi – Il ritorno” (1996), “E adesso sesso” (2001), “Le barzellette” (2004), “Torno a vivere da solo” (2008). Ma vi sorprenderà sapere che la bella Eva Henger è anche nel cast del film “Gangs of New York”, di Martin Scorsese, nel 2002.

Mercedesz e il fidanzato famoso

Personaggio ormai molto famoso nella televisione italiana anche la figlia di Eva, Mercedesz Henger, oggi 30enne. Inutile dirvi che, anche lei, è bellissima come mamma Eva. E che deve la sua notorietà, oltre che a una serie di servizi fotografici spesso senza veli, anche alla partecipazione a reality come “L’isola dei famosi”.

Tra le due, i rapporti non sono idilliaci. Eva è sempre stata molto critica con la figlia. E questo ha incrinato il loro legame. E, a proposito di legami, sapete che la bella Mercedesz per diverso tempo è stata legata a un bel giovane con una sorella famosissima?

Attorno al 2016, proprio in concomitanza con la sua partecipazione a “L’isola dei famosi”, ha tenuto banco la sua relazione con Sergio. Un bellissimo giovane, con una sorella ancor più bella. Sergio, infatti, di cognome fa Arcuri ed è fratello di Manuela Arcuri!

Una delle donne più belle del panorama italiano, oggi 45enne. Anche Sergio, negli anni, ha avuto un ruolo nel mondo dello spettacolo. Anche se decide di fare l’attore dopo essersi laureato in Ingegneria alla Sapienza di Roma, aver intrapreso la carriera militare e lavorato come manager. Studia recitazione presso l’Accademia d’arte drammatica fondata da Corrado Pani.

Sergio Arcuri ha recitato in diverse fiction e anche a teatro. Anche se adesso non lo vediamo all’opera da qualche anno. E con riferimento alla storia con Mercedesz, beh, non è finita affatto bene.