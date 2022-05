Laura Pausini la paura sul palco | la cantante terrorizzata fa un gesto incredibile

Laura Pausini è sicuramente una delle più celebri cantanti italiane nel mondo. Le sue performance sul palco sono solitamente studiate al minimo dettaglio, ma questa volta qualcosa deve essere andato storto e la cantante è rimasta terrorizzata.

Fa numeri da record ad ogni sua uscita ed ultimamente l’abbiamo potuta apprezzare al timone dell’Eurovision Song Contest di Torino, accanto ad Alessandro Cattelan e al suo collega Mika. Sempre impegnata nei suoi concerti che attirano un pubblico vastissimo. Proprio davanti ai suoi fan è avvenuto un evento inaspettato che ha seminato il panico in Laura.

Sono numeri da capogiro quelli di Laura Pausini nel mondo della musica: 70 milioni di dischi venduti nel mondo, 226 dischi di platino, un Grammy, quattro latin Grammy, un Golden Globe e un Satellite Award. Il suo curriculum vanta anche una candidatura al più alto riconoscimento mondiale, l‘Oscar.

Laura Pausini, la sua carriera segnata fin da bambina

È nata e cresciuta nella provincia romagnola, ed è sempre stata attratta dal mondo della musica. Fin da bambina prendeva parte ai cori della parrocchia, esperienza questa che l’ha portata a debuttare in piccoli piano bar dell’Emilia Romagna accanto a suo padre Fabrizio.

La sua straordinaria carriera nel mondo della musica è iniziata sul palco dell’Ariston, quando vinse nel 1993, non appena maggiorenne, nella categoria nuove proposte con l’indimenticabile La solitudine e arrivò terza l’anno seguente con Strani amori che registro un record di vendita incredibile.

Dopo quella fortunata apparizione iniziò l’ascesa di Laura che divenne subito un fenomeno nazionale ed internazionale. La cantante infatti é un idolo in America e i suoi dischi sono incisi in 7 lingue. L’ultimo suo lavoro, con l’aiuto di Madame, si intitola La scatola.

Nel 2007 conquista il particolare primato che la vede prima cantante donna a esibirsi da sola sul palco di San Siro. La sua popolarità, in quel periodo, é al culmine e Laura riesce a intrattenere magicamente le decine di migliaia di fan accorse per cantare con lei.

La grande paura

È perciò abituata alla grande folla, ma quello che le è successo recentemente la letteralmente terrorizzata. Al termine di una sua strepitosa esibizione, durante il momento dei ringraziamenti, una fan fa irruzione sul palco riuscendo ad eludere il grande apparato di sicurezza che era stato allestito per l’occasione.

La cantante in un primo momento si spaventa non poco alla vista di quell’estranea sul palco; dopo i primi momenti di terrore nei quali Laura pensava ad un gesto inconsulto, l’artista decide di risolvere la situazione coinvolgendo la stessa ammiratrice. La sicurezza, accorsa in un primo momento sul palco, viene allontanata e la Pausini scambia qualche parola con la fan. Si è risolto fortunatamente tutto per il meglio, ma questa volta Laura è stata colta veramente di sorpresa.