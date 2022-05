Massimo Boldi, il bacio senza filtri | Beccato l’attore in un momento di tenerezza

Apprezzato per la verve comica ma anche per la capacità di mostrarsi vicino ai suoi fan. In tal senso, lo hanno aiutato molto i social network

Massimo Boldi è uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico italiano. Una carriera lunghissima e di successo. Negli ultimi anni ha intensificato il suo uso dei social network. Spesso con post simpatici e autoironici, ma non disdegna di mostrarci pezzi di vita personale e familiare. Come in questo caso.

Il suo personaggio più famoso è quello di Max Cipollino. Ormai sono sostanzialmente la stessa persona. Un vero e proprio alter ego di Massimo Boldi. Conosce il successo da ormai cinquant’anni.

Per più di vent’anni in coppia con Christian De Sica, deve uno dei suoi soprannomi – Cipollino – a Max Cipollino, uno dei suoi personaggi comici più datati e più noti. Come tutti i comici che hanno iniziato la propria carriera negli anni ’70, Massimo Boldi inizia come cabarettista e musicista. E’ infatti un appassionato della batteria che ha suonato, soprattutto in età giovanile, sui palchi.

Ma il successo arriva negli anni ’80 con un numero infinito di film. Da “Fracchia la belva umana” a “Eccezziunale… veramente” e poi “Il ragazzo di campagna”. Recita in coppia con alcuni degli attori più iconici della comicità italiana. Da Paolo Villaggio, passando per Diego Abatantuono, arrivando quindi a Renato Pozzetto.

Ma è, ovviamente, con Christian De Sica che forma uno dei sodalizi più longevi e di successo della comicità tricolore. Numerosissimi i film realizzati in coppia, soprattutto del genere “cinepanettone”, che per anni ha impazzato nel nostro Paese. Facendo boom di incassi. Diretti soprattutto da Neri Parenti e Carlo Vanzina. La coppia con De Sica, per diversi anni, si sfaldò. Ma poi, chiariti alcuni dissidi, i due hanno ricominciato a recitare insieme.

Un amore di cugina

Oggi 76enne, nella sua carriera televisiva, Massimo Boldi ha inoltre vinto 11 Telegatti. Massimo Boldi è una celebrità per il popolo di ogni età. Dai più grandi ai più piccoli. Questo, ovviamente, grazie al suo successo cinematografico, alla sua simpatia e autoironia.

Ma anche grazie alla capacità di mostrarsi vicino ai suoi fan. In tal senso, lo hanno aiutato molto i social network. Instagram, soprattutto, dove Boldi è molto attivo. Lì ci fa vedere le sue peripezie, ma non manca anche di dedicare parecchio spazio alla sua famiglia. I fratelli, soprattutto. Ma non solo.

Come accade in uno degli ultimi post pubblicati dal comico e attore, in cui lo vediamo impegnato in un tenero e insolito bacio con la cugina: “Lia Boldi è la mia prima cugina che non vedevo da molto tempo. Voglio iun mondo di bene a Lia… mi teneva in braccio a Luino. È bellissima”.