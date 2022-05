Al Bano: “sono innamorato…” , la rivelazione scioccante del cantante | Nessuno lo poteva immaginare

Era l’occasione per festeggiare il settantanovesimo compleanno di Al Bano. Durante un’intervista su Rai Uno però il cantante si è lasciato andare a sorprendenti rivelazioni. Dichiara di fare l’amore da 79 anni, ma nessuno avrebbe immaginato la “particolare partner” con la quale ha dichiarato di vivere l’intimità.

Al Bano è uno dei più apprezzati cantanti della musica popolare italiana. Volto televisivo seguitissimo e apprezzatissimo, la sua passione per il canto è prioritaria, ma durante la chiacchierata alla vita in diretta ha rilasciato dichiarazioni che nessuno si aspettava da un personaggio così riservato come è lui.

Le travagliate vicende sentimentali di Al Bano che appassionano il pubblico

Siamo abituati a vederlo frequentemente sul piccolo schermo. Intrattiene il pubblico sia con la sua musica sia con il suo carattere esplosivo che denota una personalità decisa e combattente. Il pubblico lo ricorda affettuosamente sempre accanto alla storica moglie Romina Power con la quale ha incantato i fan con duetti indimenticabili, uno tra tutti felicità.

La storia tra i due è stata una tra le più seguite dello spettacolo. Un tira e molla fatto di passione, separazione, ricongiungimenti e frecciatine. La loro vita familiare è però stata molto travagliata; Al Bano e Romina hanno dato alla luce quattro figli. Quasi tutti sono impegnati nel campo dello spettacolo ma la primogenita Ylenia é stata la protagonista di un tragico evento di cronaca, quando nel 1 gennaio del 1994 scomparse misteriosamente a New Orleans.

Tuttora non si sa niente della ragazza, ma i genitori ancora oggi ovviamente nutrono un ricordo vivissimo e la speranza di poterla riabbracciare prima o poi. E’ forse anche a causa di questa traumatica esperienza che la coppia ha vissuto un grande momento di crisi che li ha portati a separarsi nel 1999 dopo quasi trent’anni di matrimonio.

È nota a tutti la sua successiva relazione con la showgirl Loredana Lecciso con la quale avrà altri due figli. Anche questa storia è accompagnata da alti e bassi e fino ad oggi si era parlato di una separazione anche dalla sua seconda compagna.

Le parole toccanti del cantante sulla sua vita sentimentale

Il pubblico credeva che Al Bano fosse single convinto fino a quando durante l’intervista con il conduttore Alberto Matano ha rilasciato un’intima confessione. Alla domanda incalzante sulla sua situazione sentimentale, Al Bano ha risposto di essere innamorato fin dalla nascita. “Amo una meravigliosa donna chiamata vita; faccio l’amore con la vita da 79 anni”. Queste le parole toccanti del cantante che ha confermato quindi tra le righe di condurre una vita in solitaria.

Ma le sue parole rivelano anche un attaccamento alla quotidianità che Albano non ha voluto nascondere, anzi. Attraversa un periodo di serenità e felicità e forse per questo ha dichiarato di amare la vita oggi come non mai.