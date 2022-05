Giulia Salemi, con l’accappatoio aperto infuoca il web | Il dietro le quinte che ha conquistato tutti

L’influencer, oltre ad aver conquistato il red carpet di Cannes, ha lasciato tutti a bocca aperta con uno scatto “dietro le quinte” in accappatoio.

Giulia Salemi è una delle influencer più apprezzate e seguite degli ultimi tempi. Nata nel 1993 a Piacenza, di origine iraniana da parte della madre Fariba, ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 2012 partecipando alla trasmissione “Veline”.

L’anno successivo ha gareggiato nel talent show “Sweet Sardinia” aggiudicandosi la vittoria insieme all’ex fidanzato Luca Bergamaschi. Nel 2014 si è classificata terza durante la finale di Miss Italia, mentre nel 2015 ha preso parte a “Pechino Express” in qualità di concorrente, insieme alla madre.

L’affermazione in televisione

Dopo aver attirato l’attenzione dei media al Festival del Cinema di Venezia, ha debuttato come conduttrice con il programma “Ridiculousness Italia”, insieme a Stefano Corti ed Alessandro Onnis.

Nel 2018 è entrata nella casa del Grande Fratello VIP, arrivando fino alla semifinale e raggiugendo la notorietà. Ha ripetuto l’esperienza nel 2020, trovando anche l’amore in seguito all’incontro con l’ex velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli.

In seguito alla partecipazione al reality show, la sua popolarità è arrivata alle stelle e Giulia è stata selezionata per condurre diverse trasmissioni, tra cui il talk show “Adoro!” insieme a Tommaso Zorzi, “Disconnessi on the road”, “Salotto Salemi” e “GF VIP Party” insieme a Gaia Zorzi.

Attualmente, l’influencer convive a Milano con il compagno Pierpaolo. I due, usciti dalla casa, hanno portato avanti la loro relazione ed oggi sono una delle coppie più seguite sui social, dove condividono la loro vita quotidiana, insieme al cagnolino di casa Prince Valiant – protagonista di numerose Instagram stories.

Gli scatti da vera diva

Giulia è molto seguita sui social e, in questi giorni, sta condividendo con i suoi followers un’esperienza molto emozionante. L’influencer, infatti, è tornata al Festival di Cannes ed ha deciso di sfoggiare un outfit incredibilmente glamour sul red carpet.

Nelle scorse ore ha ringraziato il team di Clinique Italia, che si è dedicato al suo look, pubblicando un post in cui è possibile vedere un piccolo “dietro le quinte”. Nello scatto, Giulia indossa solamente un accappatoio e, nella sua semplicità, è sempre meravigliosa.

L’accappatoio è leggermente aperto sul petto ed esalta le sue splendide forme. La foto è stata scattata prima che indossasse il lussuoso completo che ha incantato tutti durante il red carpet. Ma il suo fascino ha infiammato ugualmente i social network.