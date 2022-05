Melita Toniolo, un “buongiorno” da togliere il respiro | Impossibile dire con quale intimo stia meglio

Melita Toniolo, nota modella e showgirl, ha voluto dare il “buongiorno” ai suoi fan nel migliore dei modi. Il video pubblicato sui social ha lasciato tutti senza respiro.

Il “buongiorno” che Melita Toniolo ha dato ai suoi fan sta conquistando i social network. Showgirl, modella e attrice, sui social ha oltre 1 milione di followers con i quali condivide numerosi scatti, dal suo lavoro nel mondo dello spettacolo, alla sua vita quotidiana.

Nata nel 1986 a Treviso, ha mosso i primi passi nel settore come fotomodella, per poi dedicarsi ai concorsi di bellezza. Nel 2006 è approdata in televisione con la trasmissione “Distraction” e, nello stesso anno, è diventata una delle “sexy casalinghe” del programma “Le Iene”. Il successo è arrivato nel 2007, quando la showgirl è entrata nella casa del Grande Fratello, facendosi conoscere ed apprezzare dagli spettatori.

La “Diavolita” più amata dal pubblico

La notorietà è aumentata con i successivi calendari, tra cui quello per la trasmissione “Lucignolo” in cui ha posato senza veli. Melita in seguito è entrata nel cast del programma, in qualità di inviata, con il soprannome “Diavolita”.

È poi passata alla conduzione di “Camerino virtuale – The Box Game” insieme ad Alessia Fabiani ed ha debuttato come attrice nel film “A Light of Passion”. Sempre nel 2007 è stata selezionata per la sitcom “Medici miei” insieme ai comici Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta.

Nel corso degli anni, ha alternato la conduzione alla partecipazione a diverse trasmissioni, continuando a posare come modella. Nel 2011 è stata testimonial della campagna di San Valentino della S’Agapò, mentre l’anno successivo a preso parte alla campagna pubblicitaria della Fruscio. Inoltre ha condotto il programma comico “Made in Sud”.

Nel 2014 ha fatto ritorno nella trasmissione “Lucignolo 2.0”, sempre come inviata, prima di allontanarsi dai riflettori. Nonostante la sua presenza televisiva sia diminuita, Melita continua ad essere seguitissima dai suoi affezionati fan ed è riuscita a costruirsi un regno nel mondo dei social network.

La “sfilata” mattutina

Su Instagram Melita condivide i diversi momenti relativi al suo lavoro e alla sua quotidianità. Dai consigli di bellezza, agli impegni come modella, dalla passione per il fitness, alle fotografie insieme al figlio Daniel – avuto con il comico Andrea Viganò, noto come Pistillo.

Nelle scorse ore la showgirl ha pubblicato un post da togliere il respiro. Si tratta di un video in cui indossa diversi capi di intimo. Impossibile dire quale le stia meglio: ogni completo in pizzo le dona incredibilmente ed esala le sue meravigliose forme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)

Una “buongiorno” estremamente sensuale, che ha lasciato tutti senza parole. Anche se, per una tifosa dell’Inter come Melita, mancava solamente un sottofondo dedicato alla sua squadra del cuore.