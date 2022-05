Riconoscete questi ragazzi? Ci hanno fatto letteralmente sognare negli anni ’90

Avete riconosciuto i ragazzi nella fotografia? Entrambi attivi nel mondo dello spettacolo, hanno lavorato con i più grandi artisti della scena musicale internazionale regalando emozioni “fantastiche” ai loro fan.

La fotografia sottostante è stata scattata a metà degli anni ottanta: i ragazzi che vedete, all’epoca, avevano rispettivamente 16 e 25 anni.

Oggi sono due punti di riferimento nel mondo dello spettacolo. Due ballerini e coreografi che hanno fatto la storia lavorando con alcuni degli artisti più celebri a livello internazionale.

Dagli esordi al successo internazionale

Il primo ragazzo nella fotografia, classe 1970, ha frequentato la scuola diretta da un altro grande ballerino, Enzo Paolo Turchi. È entrato a far parte del mondo dello spettacolo da giovanissimo: a 12 anni si divideva già tra teatro, televisione e cinema.

Ha preso parte a numerose trasmissioni, affiancando personalità del calibro di Lorella Cuccarini ed Heather Parisi. Nel 1993 è entrato nel corpo di ballo di Madonna e, nel corso della sua carriera, ha lavorato con alcuni dei più celebri artisti internazionali, tra cui Prince, Diana Ross, Michael Jackson, Kylie Minogue e Whitney Houston.

Per quanto riguarda il secondo ragazzo, classe 1961, è uno dei ballerino e coreografi statunitensi più apprezzati dal pubblico italiano. Anche lui ha esordito molto presto: a 15 anni ha preso parte ad una tournee teatrale mondiale insieme alla celebre Juliet Prowse.

Dopo aver girato un video per Grace Jones, ha attirato l’attenzione di Pippo Baudo, il quale lo ha voluto come ballerino per i suoi spettacoli. Così ha debuttato nella televisione italiana, nella trasmissione Fantastico, insieme al celebre conduttore. Oltre alla collaborazione con Baudo, è entrato nel cast del talent show Amici di Maria De Filippi in veste di insegnante di danza jazz.

A questo punto, avrete capito di chi stiamo parlando: la risposta è Luca Tommassini e Steve La Chance. La foto è stata scattata nel 1986 circa, dietro le quinte dello spettacolo Fantastico.

Luca Tommassini e Steve La Chance, un ricordo del passato

“Lorella mi portò nel backstage a conoscere il grande Steve La Chance” ha ricordato Tommassini condividendo lo scatto su Instagram. Un momento molto emozionante per lui, che all’epoca era giovanissimo e pieno di sogni.

“A me sarebbe bastato ballare un giorno con tutti loro” ha ammesso l’artista. Grato per i risultati ottenuti nel corso degli anni, ha aggiunto: “La vita poi ti restituisce quello che tu le dai… E nel mio caso, forse, molto di più”.

Da allora, entrambi i ballerini hanno fatto molta strada realizzando le loro ambizioni e conquistando il pubblico nazionale ed internazionale.