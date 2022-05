Grande Fratello, ricordate Augusto de Megni,? Oggi la sua vita è cambiata drasticamente

Molti ricorderanno Augusto de Megni, il vincitore della fortunatissima edizione del 2006 del Grande Fratello. In quell’anno Augusto era alla vetta del suo successo televisivo, ma oggi è praticamente irriconoscibile e ha cambiato vita.

L’anno della sua vittoria era il 2006, proprio lo stesso nel quale la nazionale italiana vinse i mondiali. Una coincidenza che comunque portò fortuna ad Augusto da sempre appassionato anche di calcio.

Augusto De Megni, la sua vita tra tragedie e successi

Si fece notare in quell’edizione grazie alla sua semplicità e vinse spodestando tutti i suoi concorrenti. La sua fama di quei giorni era completamente opposta a quella che, per un tragico avvenimento, aveva avuto molti anni prima. Tutti ricordano infatti che nel 1991, ancora bambino, Augusto fu rapito dall’Anonima Sarda che chiese alla sua famiglia un riscatto miliardario.

La vicenda fu seguita con apprensione da tutto il pubblico italiano. Fortunatamente si concluse nel migliore dei modi. Augusto fu rilasciato, anche se dopo moltissimi mesi di prigionia. I malviventi furono condannati dalla giustizia.

La sua ritrovata e più serena popolarità durò non per molti anni. Inizialmente è diventato una presenza fissa del piccolo schermo anche soprattutto in trasmissioni a carattere calcistico. La più grande passione di Augusto de Megni, oltre che il mondo dello spettacolo, era ed è il calcio. E’ riuscito a giocare per molto tempo come portiere in serie D e un anno, nella stagione 1999-2000 in serie B nel Genoa.

È per questo che è riuscito ad ottenere molti ruoli da opinionista in diverse trasmissioni televisive. Ricordiamo ad esempio Controcampo e Ultimo minuto, ma anche trasmissioni di intrattenimento generico come Mattino 5.

Augusto, cosa fa e come è diventato oggi

Oggi Augusto è un uomo che ha da poco compiuto 42 anni ed è sicuramente molto diverso da come lo conoscevamo più di 10 anni fa. L’estroverso ragazzo del 2006, e oggi un uomo che conduce una vita normale come tanti altri comuni mortali. Ha una vita serena e tranquilla accanto ad una bella ragazza con la quale è fidanzato da tempo.

Le sue più grandi passioni del momento sono il golf e i suoi due cani. Ha abbandonato praticamente del tutto il mondo dello spettacolo e non ha intrapreso neanche la carriera di influencer. Il suo profilo Instagram ha un numero di follower non pari ad altri vip. 9000 persone, tra fan e amici, che seguono quotidianamente le sue vicende.

Il ricco montepremi che ha vinto durante l’edizione del Grande Fratello, pari addirittura ad un milione di euro e stato messo da parte per il futuro. Un ragazzo quindi con la testa sulle spalle che non si è fatto travolgere dall’improvviso successo e ha saputo costruire una vita con obiettivi concreti.