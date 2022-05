Ve la ricordate una delle protagoniste del gioco a squadre Luna Park?Faceva impennare gli ascolti

Una donna bella, intrigante e misteriosa che ha saputo farsi apprezzare da uomini, donne e bambini. Un personaggio nuovo che si è fatto spazio in prima serata per entrare nelle case di tutti gli italiani.

Napoletana di nascita, classe 1957, esordisce a teatro a fianco di personaggi di grande spessore ma raggiungerà la notorietà nel 1994 in televisione nella fascia preserale di un noto programma su Rai 1. Dopo il successo delle sue performance, le affidano un gioco finale nello stesso programma con lei protagonista. Schizzano gli ascolti e diventa il programma più amato del momento.

Ecco svelato il programma televisivo

Lo spettacolo che andava in onda su rai uno, intorno alla metà degli anni novanta, era “Luna Park”. Un quiz Show molto popolare che prevedeva il “gioco” al preserale. Tra i conduttori storici del programma figurano Paolo Bonolis, Carlo Conti, Pippo Baudo e Giorgio Comaschi.

Ma chi è il personaggio misterioso?

Chi di noi non ricorda quella bellissima e misteriosa donna che conduceva il gioco del Programma Luna Park? Se diciamo: “La Luna Nera” immediatamente ci salta in mente lei, la zingara! Cloris Brosca è lei la donna di cui parliamo. Non tutti sanno che Cloris è una talentuosa attrice di teatro che ha affiancato personaggi del calibro di Marcello Mastroianni, Giuseppe Tornatore e Massimo Troisi. Nel 1994 acquista notorietà entrando nelle case degli italiani interpretando il noto personaggio della “zingara”. Divenne talmente reale come personaggio da fondersi con la sua identità per questo associata sempre alla chiromante.

Per un periodo ha partecipato al programma “In bocca al lupo” condotto da Carlo Conti. Nonostante la notorietà, nel corso del tempo si è sentita un po’ confusa e frastornata perché tutto questo l’ aveva allontanata dalla sua grande passione: il teatro.

Chi è oggi Cloris Brosca

Oggi Cloris vive a Roma con il marito medico chirurgo e continua con la sua passione per il teatro a recitare e partecipare a spettacoli di successo. Tra questi “L’amica geniale”. Ha continuato a lavorare anche per la televisione partecipando a fiction della Rai, ricordiamo ‘Raccontami‘ (2006), ‘Paolo VI – Il Papa nella tempesta‘ e ‘Che Dio ci aiuti 4‘. In una intervista alla rivista Vanity Fair, l’ attrice ha raccontato che ha iniziato a recitare all’ età di 16 anni cominciando con un maestro privato per l’ ammissione all’ Accademia di Arte drammatica ed ha successivamente debuttato con Orazio Costa e Tino Buazzelli“.

La Brosca ha poi svelato che, dopo aver perso il padre, ha attraversato un periodo di grande sofferenza che l’ ha portata a fermarsi e cercare ritmi più umani così da avvicinarsi a mestieri più “comuni”; quindi si è adattata a fare ciò che trovava in quel momento tipo babysitter o assistente domiciliare. Nel tempo Cloris ha saputo seguire i suoi sogni e trovare la strada che l’ ha resa oggi una donna felice, bellissima e gratificata dal suo lavoro.