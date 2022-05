E’ l’antibiotico naturale per eccellenza ma in pochi lo sanno | Utilizzato da tutti, lo abbiamo sempre in casa

Sembra incredibile eppure tutti noi abbiamo a disposizione un ingrediente di cui non conosciamo gli straordinari benefici che può avere sul nostro organismo, in particolar modo sulle nostre ossa, sul cervello e per aiutare chi ha problemi di obesità.

E’ un ingrediente molto usato in cucina, si presta a molte soluzioni di preparazione ed è gustoso. Tutti noi, sappiamo quanti ingredienti oltre ad essere usati per la normale preparazione delle pietanze, possono essere usati in modi diversi perché ricchi di sostanze benefiche per il nostro organismo.

Le spezie in particolare sono ricche di benefici ed oltre ad essere utilizzate nella preparazione dei cibi, vengono utilizzate per la preparazione di diversi rimedi naturali. Fra queste spezie ce né una in particolare che utilizziamo per condimenti vari: sughi, soffritti, condimenti a crudo ecc…

Di quale spezia si tratta

L’ ingrediente di cui parliamo è una spezia che tutti abbiamo in casa, economica e facile da utilizzare in tutti i piatti: l’ aglio. Questo ingrediente ha tantissime caratteristiche benefiche che potrebbero aiutare a prevenire malattie legate al nostro sistema immunitario.

Caratteristiche

Molteplici sono le caratteristiche di questa spezia! E’ un antibatterico ed antibiotico naturale, contiene diverse vitamine. E’ risaputo che è un antinfiammatorio per il contenuto di allicina e grazie alla sua attività antifungina, aiuta a prevenire e combattere problemi come la candida o intestinali. L’ aglio ha proprietà che aiutano il nostro sistema osseo perché aumenterebbe i livelli di estrogeni molto importanti per esempio nelle donne in menopausa.

Di conseguenza avrebbe un effetto di prevenzione dell’ osteoporosi. Molti tipi di “Allium” appunto, come aglio e porri, hanno proprietà antitumorali e antiossidanti particolarmente indicati per cervello e seno. Sono quindi ingredienti raccomandati per la prevenzione del cancro. E’ conosciuto da tempo come rimedio per abbassare la pressione sanguigna alleato quindi del sistema cardio circolatorio. La presenza dell’ allicina aiuta nella dieta i soggetti iperglicemici.

Benefici e consigli pratici

Come abbiamo letto, l’ aglio è davvero un ingrediente che può darci un grande aiuto per il benessere del nostro corpo. Lo possiamo assumere in diverse modalità, in cucina fra le pietanze, tramite tisane o decotti e ancora sotto forma di integratori.

Nonostante le molteplici proprietà benefiche, molto spesso si evita di assumerlo perché lo si trova un po’ pesante e dal sapore intenso e permanente; ci sono dei rimedi per ovviare a questi piccoli fastidi; per esempio si può sbucciare togliendo anche la parte centrale dello spicchio.

Se il sapore intenso dovesse persistere si può assumere del tè verde o mangiare dei frutti oppure bere del latte in quanto il grasso contenuto, ha la proprietà di assorbire le sostanze responsabili del sapore persistente.