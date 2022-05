Pippo Baudo, la rivelazione sul suo figlio segreto | Nessuno avrebbe potuto immaginare cosa è successo

Pippo Baudo è ancora oggi il re indiscusso della televisione italiana. Da qualche tempo ritirato dietro ai riflettori, è sempre nei cuori del pubblico affezionato. Ma un’indiscrezione a scioccato l’opinione pubblica: Pippo Baudo ha avuto un figlio rimasto segreto. Ecco chi è.

Pippo nazionale insieme agli altri capisaldi della televisione, Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e pochi altri, hanno fatto letteralmente la storia della televisione italiana. È l’inventore di programmi che ancora oggi sono delle istituzioni.

Pippo Baudo, il re della televisione italiana

Pippo Baudo ha ideato e condotto l’indimenticabile Canzonissima. E’ stato uno degli antesignani di Domenica in e ha presentato innumerevoli edizioni del Festival di Sanremo. È stato il talent scout di personaggi oggi famosissimi; esiste anche una frase che oggi è entrata nella storia: “T’ho scoperto io!” con la quale Pippo battezzava a suo modo i successi di personaggi celeberrimi.

E’ stato uno dei più grandi conduttori italiani che ha saputo mettersi gioco anche per risollevare le sfortunate sorti di amici e colleghi. E’ il caso della Ruota della fortuna, programma condotto da Mike Bongiorno, che per un periodo aveva riscontrato un calo di ascolti; è stato proprio il suo intervento a risollevarne le sorti e a renderlo un’icona della televisione italiana.

Negli ultimi tempi ha lasciato alle spalle il suo ruolo ingessato e ha duettato insieme al grande showman Fiorello, anche lui di origine siciliana come Pippo. Hanno saputo intrattenere egregiamente il pubblico portando i livelli di auditel alle stelle. E’ il caso per esempio di quando hanno condotto il Festival di Sanremo lasciandosi andare a battute e spassose improvvisazioni.

Oggi il re della televisione italiana ha 86 anni. Vista la sua veneranda età si é ritirato dai suoi più grandi impegni televisivi, ma ancora delizia il suo pubblico con sporadici interventi. Per quanto riguarda la sua vita privata, è nota a tutti la relazione con la cantante di opera lirica Katia Ricciarelli anche lei diventata un grande volto televisivo.

Il figlio segreto che Baudo ha tenuto nascosto

Ma il suo passato nasconde anche un risvolto sconosciuto. Pippo Baudo ha una figlia, Tiziana, ma si è venuto a sapere che lo showman ha un altro erede tenuto a lungo nascosto. Stiamo parlando di Alessandro Baudo oggi sessantenne, nato dalla relazione con Mirella Adinolfi.

Al tempo della nascita di suo figlio, Baudo intratteneva questa relazione che però era clandestina. La donna era sposata e decise in quegli anni di crescere il figlio con il suo marito del tempo.

Alessandro non fu informato delle sue discendenze e fino all’età adulta credette di essere il nipote del grande conduttore. Il riconoscimento ufficiale avvenne solo nel 1996 con grande stupore di tutti. Oggi l’uomo si è costruito una vita in Australia e ha dichiarato di essere felice di aver avuto in qualche modo due grandi padri.