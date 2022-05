Scialpi, la sua vita non è più la stessa | La drammatica confessione del cantante

Avere alle spalle una carriera ricca di successi non è sempre garanzia di benessere sul piano economico quando si vive un calo di popolarità. Ne sa qualcosa Scialpi, costretto a convivere con gravi problemi di salute ed economici.

Canzoni come “Rocking Rollin”, “Cigarettes and Coffee” e “Pregherei” hanno permesso a Giovanni Scialpi (meglio conosciuto solo come Scialpi) di entrare nel cuore del pubblico. L’apice del successo per lui è arrivato negli anni ’80 e ’90, a cui ha fatto seguito una fase di oblio che gli sta causando non pochi problemi, aggravata ancora di più dal lockdown, che gli impediva di esibirsi dal vivo. Una situazione come questa lo ha inevitabilmente abbattuto non solo sul piano emotivo, ma soprattutto su quello economico.

Lui non ha alcun timore di ammettere di avere difficoltà anche nella gestione delle spese quotidiane. “Non sono il solo a vivere in condizioni di povertà – ha detto in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ -. Mi auguro di poter tornare a fare concerti per poter avere una vita normale, questo mi permetterebbe anche di fare una spesa minima ma importante come quella prevista per il dentista. In caso contrario, deciderò di aprire un localino a Malaga”. Le difficoltà non sono finite qui: da qualche tempo, infatti, lui si trova a dover convivere anche con seri problemi di salute.

Scialpi e i suoi gravi problemi di salute: la confessione del cantante

Ormai da qualche anno Scialpi soffre di gravi problemi al cuore, che spesso complicano anche la sua quotidianità. Il cantante ha approfittato della sua popolarità per raccontarlo apertamente a chi lo segue: “Sono tornato malconcio dopo ‘Pechino Express, tutto è iniziato da lì – ha detto nell’intervista -. L’80% del mio cuore non batte più. Se vogliamo essere precisi, il 35% di un ventricolo, il 40 di un atrio. E’ il pacemaker a tenermi in vita”.

In passato è arrivato addirittura a rischiare la vita per ben tre volte. “La cardiopatia accorcia il fiato, quindi c’è bisogno di maggiore allenamento. Non so ancora come io mi possa trovare sul palco: un conto è dover fare una canzone ogni tanto, ben diverso è un concerto che può durare un’ora e mezza. Con un buon allenamento, però, potrei farcela. Sicuramente ho dei limiti, mi è impossibile andare alla stessa velocità di un tempo”.

La situazione, inevitabilmente, deve essere tenuta costantemente sotto controllo. Solo pochi giorni fa l’artista è stato costretto all’ennesimo salto in ospedale, come ha rivelato lui stesso dal suo profilo social con tanto di esito degli esami tra le mani: “Ho problemi, quindi si va in ospedale perché non si sta come si deve stare – sono state le sue parole –. Esame fatto, guardate un po’ che strano, sembra il mio tatuaggio. Le cose vanno così così, ma noi le faremo andare meglio“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shalpy Giovanni Scialpi (@shalpyscialpi)

Lui, però, non si vuole arrendere e si augura che presto nella sua vita possa esserci il sereno, sia a livello fisico sia nel lavoro.