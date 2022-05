Simona Ventura: tira un sospiro di sollievo, la paura è stata tanta | E’ la terza volta che succede

E’ stata la stessa conduttrice torinese a ripercorrere su Instagram ciò che è successo negli ultimi mesi, a partire dal giorno del compleanno

Sono state settimane di grande apprensione per Simona Ventura. La popolare conduttrice televisiva ha condiviso con i propri followers la preoccupazione e, oggi, la grande felicità nel poter dire con sicurezza che il pericolo è scampato. Ecco cosa ha dovuto attraversare.

Oggi 57enne, torinese doc e tifosissima del Torino. Simona Ventura è una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano. Vanta una lunga carriera alle spalle. Sia in RAI, che in Mediaset. La sua passione per il calcio l’ha portata a una specializzazione in quel settore. Sia per quanto concerne i programmi giornalistici, sia per quanto riguarda quelli di intrattenimento. La sua prima, grande, notorietà, infatti, arriva con la collaborazione con la “Gialappa’s Band” su Mediaset. Ma per dieci anni ha condotto “Quelli che… il calcio”, su Rai 2.

Il successo la porta a condurre il Festival di Sanremo 2004, diventando la quarta conduttrice donna nella storia della kermesse, dopo Maria Giovanna Elmi, Loretta Goggi e Raffaella Carrà. Ma nella carriera di Simona Ventura vi sono altri programmi di grande successo: non possiamo non ricordarla in total black nell’ambito de “Le Iene”, famosa trasmissione delle reti Mediaset. Negli ultimi anni, la conduzione di alcuni reality show, come “L’Isola dei famosi”.

Il sospiro di sollievo dopo la preoccupazione

Il 30 marzo 1998 Simona Ventura sposa il calciatore Stefano Bettarini dal quale ha avuto due figli, nel 1998 e nel 2000. Nel 2004 a causa di numerosi tradimenti da parte di lui, i due si separano, divorziando ufficialmente nel 2008. Nel 2014 adotta una bambina. Una vita personale, quindi, molto intensa. Segnata, evidentemente, anche da alcune pagine di sofferenza. Adesso, fortunatamente, Simona Ventura è felice al fianco del giornalista Giovanni Terzi.

Non ce ne voglia Terzi, ma un posto speciale nel cuore di Simona Ventura è occupato, come è giusto, dalla mamma. Sono tanti i post che la conduttrice torinese ha dedicato, negli anni, alla mamma tramite i propri profili social. E’ proprio così, Anna Pagnoni è una delle persone più importanti della vita di Simona Ventura. Per questo, come spiegato dalla stessa conduttrice, la paura è stata tanta.

“Ora lo posso dire (e respirare un sospiro di sollievo). Il 1 aprile 2022 (mio compleanno) mia mamma è caduta e le si è rotto il femore (per la terza volta). Aldilà dello spavento ieri (dopo più di un mese e mezzo) è tornata a casa” scrive Simona Ventura sul proprio profilo Instagram, pubblicando una foto insieme alla mamma.

Simona Ventura ringrazia l’equipe dell’ospedale Rizzoli di Bologna e fa i complimenti alla mamma che non ha mai mollato: “Ve lo trasmetto poiché noi (certo, io compresa) dobbiamo stare più vicino ai nostri genitori. Sono fonte di esperienza e di amore 💖. Vi voglio tanto bene mamma @anna.pagnoni e papà @venturarino 💙❤️”.