Dayane Mello, questo intimo è pazzesco e a lei sta d’incanto | Il VIDEO bollente della brasiliana

Un altro post ai “limiti della legalità” per la splendida brasiliana Dayane Mello. Le foto e il video che pubblica su Instagram lasciano il pubblico senza parole. È di una bellezza incredibile e la sensualità che traspare dal sexy balletto raggiunge livelli inauditi.

La modella è sempre molto attiva sui social. Sono molto frequenti le pubblicazioni che la ritraggono in forma smagliante. L’ultimo suo post ha infiammato il web! Indossa un intimo che pochi potrebbero permettersi e, come se non bastasse, accompagna il tutto con una danza super sensuale.

Dayane Mello, da concorrente dei reality a star del web

I suoi follower hanno già da molto superato la quota del milione. Un pubblico vastissimo che quasi quotidianamente apprezza la bellezza di Dayane che rasenta la perfezione. La sua presenza fisica, che oggettivamente non può passare inosservata, é supportata anche da una estrema vivacità mentale che rende Dayane Mello molto affascinante agli occhi del suo pubblico.

L’abbiamo potuta apprezzare come concorrente di numerosi reality, l’ultimo dei quali il Grande Fratello vip. Durante il soggiorno la modella brasiliana si è fatta notare per il suo carattere tenace e risoluto che l’ha aiutata a farsi strada nello spietato mondo dello spettacolo.

Negli anni si è saputa ritagliare un grande spazio in televisione e ha partecipato all’Isola dei Famosi e Pechino Express. Ha ottenuto anche la conduzione del programma Pupa party, un appendice del più famoso La pupa e il secchione.

E’ in questi giorni protagonista delle più grandi testate di gossip grazie alla sua presunta relazione con il modello Carlo Motta. Recentemente, infatti, è stata sorpresa dai paparazzi nelle vie di Milano mentre scambiava un bacio appassionato con il ragazzo. La storia con l’imprenditore Andrea Torino é quindi definitivamente conclusa e oggi l’ex gieffina sembra aver preso un’altra direzione.

Il post che lascia tutto il suo pubblico senza fiato

Dayane Mello cerca, comunque, di mantenere sempre un filo diretto con i suoi fan soprattutto attraverso le pagine dei suoi seguitissimi social.

La splendida brasiliana incanta il suo pubblico indossando un body di pizzo azzurro. La stoffa è ridottissima e le forme sono ben in evidenza. In uno degli scatti Dayane mette in primissimo piano il suo lato B: la foto è da infarto!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane mello (@dayanemelloreal)

Come se non bastasse lascia ai suoi fan un video nel quale, sempre indossando il sexy completino intimo, balla una danza ammaliante che certamente avrà ipnotizzato tutti. I passi coinvolgono il pubblico dietro lo schermo che non può non farsi distrarre da tanta bellezza. Dayane è consapevole del suo aspetto fisico e sa giocare con i suoi follower stuzzicando con ogni suo post. Questa volta si è decisamente superata è il pubblico dimostra di aver apprezzato!