Sapete chi è questo famosissimo trapper? E’ il figlio di un mostro sacro della musica italiana

Questo ragazzo è un giovane Trapper ed è il figlio del cantante italiano più amato in assoluto. Suo papà è forse il più famoso cantante italiano che evidentemente deve aver tramandato un po’ della sua arte anche a suo figlio. Il ragazzo sembra essere entrato con il piede giusto nel panorama musicale nazionale.

È di pochi giorni fa la notizia di un nuovo disco di platino che si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ricevuti dal papà di questa giovane promessa della musica. Si tratta di un uomo che grazie alla sua straordinaria energia e vitalità sa entrare in tutte le case degli italiani e incanta ad ogni nuova uscita.

Il rap nato dalle origini importanti del papà

Oltre alla sua splendida musica questo artista tiene un forte legame con il suo pubblico attraverso i social che utilizza quasi quotidianamente. Aggiorna i suoi fan su avvenimenti della sua vita privata e professionale e forse è per questo che il pubblico rimane sempre più legato a lui.

La sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo ha provocato un grande clamore. Le sue esibizioni sono state superbe e hanno registrato livelli di ascolto altissimi. Sul palco ha saputo trasmettere la sua energia e coinvolgere tutto il pubblico presente in sala e da casa.

Oltre ad essere un grandissimo musicista e cantante questo celebre artista, papà del trapper in questione, è un grande atleta e coltiva con passione questo suo impegno.

Pietro Tredici, la bella eredità di suo papà Gianni Morandi

Stiamo parlando di Gianni Morandi, famosissimo papà di Pietro Tredici. All’anagrafe il rapper si chiama Pietro Morandi. Oggi ha 25 anni e le idee sembrano essere molto chiare. Dice di non sentire il peso del grande nome di suo padre. Dichiara di andare fiero e di considerarlo uno stimolo per fare sempre meglio senza però trarne un vantaggio rispetto ai suoi colleghi.

Risale al 2018 il suo primo video Pizza e fichi che ha riscosso un notevole successo sul web e che è rimasto nella mente di moltissimi fan. Pietro è sincero quando ammette di aver cercato sempre di tenere in un lato il lavoro del papà. Ha sempre manifestato la volontà di trovare un proprio modo di essere senza però scappare di fronte alle sue importantissime origini.

Dopo l’uscita del primo album dal titolo Assurdo, Pietro Morandi si lancia nel suo nuovo progetto, il terzo; Il titolo è Solito posto e soliti guai, prodotto dalla Sony Music. Tra le righe dei testi una sentita dedica alla città natale, Bologna, tanto cara anche al suo grande papà Gianni.

Il rapper ha confessato che per lui sarebbe un sogno duettare insieme al papà poiché potrebbe rappresentare un’esperienza da conservare vivida nella memoria per tutta la vita. Chissà se il duo prossimamente ci delizierà con qualche novità sorprendente? Il pubblico è in attesa e non resta altro che sperare.