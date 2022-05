Enrico Papi, conoscete la moglie? E’ di una bellezza incredibile

È uno degli showman più celebri e simpatici del panorama televisivo italiano. Impegnato in moltissimi progetti, é però da moltissimi anni accanto alla stessa donna. Sua moglie si tiene lontano dai riflettori, ma in alcune apparizioni, soprattutto sul web, il pubblico ha potuto constatare la sua bellezza straordinaria.

È un conduttore dal talento innegabile che nel corso degli anni ha saputo reinventarsi anche grazie ad una brusca frenata che ha dovuto subire durante l’ascesa della sua carriera. Enrico Papi ha mostrato una forza d’animo fuori dal comune, forse anche grazie all’aiuto e il sostegno della sua fedelissima compagna di vita.

Sicuramente il programma iconico che salta alla mente appena si parla di Enrico Papi e Sarabanda, il format musicale che per molti anni è stato la punta di diamante dei programmi di intrattenimento targati Mediaset. Da quella trasmissione sono usciti personaggi particolarissimi che ancora rimangono, a distanza di anni, impressi nella mente dei telespettatori.

La straordinaria carriera di Enrico Papi, tra successi e colpi bassi

Enrico Papi ha poi dovuto subire un duro colpo quando è stato allontanato apparentemente senza motivo, dai programmi Mediaset. In quegli anni di parentesi, il conduttore si è saputo egregiamente far notare in Tv 8 dove è diventato uno dei volti di riferimento e che con la sua leggerezza e simpatia ha saputo portare alla rete numerosi successi.

Il ritorno nella rete che per prima lo lanciò è avvenuto in grande stile. Inizialmente gli è stato affidato uno dei capisaldi Mediaset, Scherzi a parte. Nelle ultime settimane è al comando di Big Show, un nuovo format che Enrico conduce egregiamente.

Il suo stile alla conduzione é particolarissimo. Enrico tiene il ritmo delle sue trasmissioni elevatissimo anche grazie alla battuta sempre pronta e al sarcasmo con il quale tratta con gli ospiti, i concorrenti e finanche il pubblico. Uno stile inconfondibile e collaudato che garantisce alle reti numeri d’eccellenza.

Raffaella Schifino la straordinaria donna che gli è stata sempre vicino

Al suo fianco Enrico ha avuto sempre la sua compagna Raffaella Schifino. Lo ha sicuramente supportato durante il momento di crisi e incoraggiato nel periodo di maggior successo.

Enrico e Raffaella sono insieme da quasi trent’anni. Si sono sposati nel 1998 e hanno avuto due figli, Rebecca oggi ventiduenne e Jacopo un ragazzo di 14 anni nel pieno dell’adolescenza.

Raffaella si è sempre tenuta volontariamente lontana dai riflettori, ma tramite le pagine dei suoi social il pubblico ne ha potuto apprezzare la straordinaria bellezza. Molto spesso infatti Raffaella pubblica scatti accanto al suo caro marito Enrico; sono immagini che li ritraggono in momenti di serenità al di fuori del frenetico mondo dello spettacolo.