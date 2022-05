Michela Persico, il dietro le quinte “bollente” | Le sue curve fanno impazzire i followers

Michela Persico, un volto noto della televisione e dei social media. Ed a proposito di televisione, il dietro le quinte “scalda” gli animi ed aumenta l’attesa della conduttrice.

Michela Persico. Un volto noto della televisione italiana ed anche dello sport, dato che appare spesso e da tanti anni in varie trasmissioni televisive di grande successo. E, peraltro, è legata sentimentalmente dal 2015 al calciatore della Juventus Daniele Rugani, con cui ha avuto un figlio nel 2020.

Nata il 27 marzo 1991 a Bergamo, si è laureata in lingue all’università di Bergamo. Tornando alla sua relazione, ha conosciuto il suo attuale compagno in maniera davvero originale.

Già, perché si sono incontrati durante una partita di tennis. La donna, a seguito delle lamentele di una signora relative al suo chihuahua, si è seduta accanto al giocatore. Dopo qualche mese, ha ricevuto la richiesta d’amicizia dall’uomo su Facebook, e da lì è nato tutto.

I due non si sono più separati, e Michela è sempre presente allo stadio per sostenerlo. Tornando alla sua carriera, ha lasciato Bergamo per trasferirsi a Milano dove lavorava come modella, anche se il suo grande sogno era quello di diventare giornalista.

E possiamo dire che ci sia ampiamente riuscita. Una volta preso il tesserino, ha iniziato a lavorare per trasmissioni come Top Calcio 24 e SportItalia nel ruolo di inviata esterna. In seguito, dopo altre esperienze su QSVS e TeleLombardia, fa il suo esordio a Mediaset. Una gavetta che l’ha portata a raggiungere un grande successo pure in qualità di conduttrice.

Michela Persico e la domanda ai fans su Instagram: sale l’attesa

Michela Persico, la conduttrice di “Influencer di stagione”, il programma televisivo che l’ha vista e la vede tuttora assoluta protagonista. Lei che, dopo tanti anni di gavetta, ricopre adesso un ruolo decisamente di prima linea in televisione.

Ed è anche molto nota nel mondo dei social media, dove si collega spesso per connettersi con fans e follower. Come, del resto, ha fatto di recente. La possiamo infatti vedere sul proprio profilo Instagram, in un post che ha pubblicato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Un breve video, dove si possono notare tutte le sue splendide curve. Un filmato in cui presenta di fatto la trasmissione televisiva che presenta da assoluta protagonista. “Siete pronti a sorridere insieme a me? Vi aspetto!”.

Questo il commento che ha rilasciato al fianco del video; chiaro messaggio per tutti i suoi follower, in attesa dell’inizio del suo programma tv: tanta attesa per avere con sé il suo pubblico da casa, che proprio non può mancare.