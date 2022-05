Sabrina Salerno, sexy all’ennesima potenza | La foto che mostra tutto manda i fan in visibilio

Sabrina Salerno appare un’altra volta sui social con una foto che fa letteralmente impazzire il suo vastissimo pubblico; un concentrato di sensualità al quale è difficile resistere. La cantante è sempre in una forma perfetta e anche questa volta colpisce nel segno. Il suo post fa il boom di like.

È decisamente pronta per la prova costume Sabrina Salerno. A dimostrarlo con certezza è l’ultima serie di scatti che pubblica sul suo profilo Instagram. Una bomba sexy che trasmette sensualità all’ennesima potenza. I suoi fan, questa volta, hanno letteralmente perso la testa.

È stata negli anni ’80 un’icona della musica pop, ma anche oggi Sabrina Salerno si difende più che bene! E’ sempre sulla cresta dell’onda anche grazie ai frequenti post sui suoi profili social ai quali dedica molto tempo. Un susseguirsi di pubblicazioni al cardiopalma che la ritraggono più in forma che mai.

Dal successo degli anni ’80 a quello dei giorni nostri

Per Sabrina Salerno gli anni sembrano non passare ed infatti è uno dei rari casi nei quali la bellezza va ad aumentare con il trascorrere del tempo. Sono lontani i tempi nei quali cantava insieme a Joe Squillo l’indimenticabile Siamo donne, diventato un inno dell’orgoglio femminista. Tra gli anni ’80 e ’90 il suo successo ha toccato vette altissime e ricordiamo ancora i suoi più celebri album tra i quali Sabrina, super Sabrina e Over the top.

Dietro alla perfezione della Salerno c’è sicuramente un grande aiuto di Madre Natura. Sabrina, infatti, a soli 15 anni si fa già notare per la sua bellezza e ottiene la fascia di Miss Lido; dopo qualche tempo vince quella di Miss Liguria che le permette di partecipare alla competizione nazionale di Salsomaggiore.

Sabrina in questi anni é stata sempre un volto richiestissimo del mondo dello spettacolo. Interviene spesso come ospite in diverse trasmissioni televisive, ma il suo impegno é soprattutto per seguire i suoi profili social che utilizza anche per coltivare la sua professione da influencer.

Sabrina Salerno, le foto che scatenano il web

La sexy cantante conta più di un 1.200.000 followers; una cifra impressionante che la rendono un’icona dei nostri tempi. Nell’ultimo post su Instagram ha voluto attentare alla salute dei suoi fan. Sono una serie di scatti che la ritraggono in pose sensualissime; il suo lo sguardo è incantatore.

Sabrina Salerno indossa un micro top nero che a stento contiene le strabordanti forme. Il seno è in bella mostra e il suo sguardo accattivante non fa altro che alzare il livello erotico dello scatto.

I follower mostrano di aver apprezzato e inondano il post di commenti e like. Un’altra conferma per la splendida Sabrina Salerno semmai ne avesse ancora bisogno…