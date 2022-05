Serena Enardu, prova costume decisamente superata | I followers apprezzano l’animalier

Raggiunge la popolarità ormai diversi anni fa, come tronista di “Uomini e Donne”, il fortunato format ideato da Maria De Filippi

C’è da dire che avevamo davvero pochi dubbi. La conosciamo bene, ormai da anni, per cui era davvero difficile che la bella Serena Enardu potesse fallire la prova costume. Ma possiamo dire che il video pubblicato su Instagram le fa prendere un voto molto alto… Guardate voi stessi se non ci credete…

Assai nota, comunque, anche la relazione con il cantante Pago, pseudonimo di Pacifico Settembre. Nel settembre 2019 i due partecipano alla seconda edizione del reality show Temptation Island VIP, da cui non escono come coppia, ma come single. Si riappacificano in un altro reality, il Grande Fratello Vip. Nel 2003 Pago aveva sposato la showgirl Miriana Trevisan da cui si è separato nel 2006. I due sono tornati insieme nel 2008, per poi separarsi definitivamente nel 2013. Dall’unione con la Trevisan è nato un figlio. Poi la relazione con la bella Serena.

Entrambi sardi. Serena nasce è nata a Cagliari il 19 luglio del 1976, ha una sorella gemella, Elga Enardu, un fratello maggiore che si chiama Gianfranco. Prima di sbarcare in televisione, aveva un centro di telefonia in Sardegna. Nel 2011 sbarca nel mondo della tv accanto a Cristian Cocco come inviate di Striscia la notizia.

La prova costume

Tra qualche settimana Serena Enardu compirà 46 anni, ma non li dimostra affatto. La bella sarda continua ad avere un fisico da far invidia a molte donne assai più giovani. E, come molte belle donne, non disdegna di deliziare i suoi tanti fan sui social con immagini e video accattivanti.

Accade anche con uno degli ultimi video pubblicati su Instagram dall’ex tronista di “Uomini e donne”. Si tratta di un post sponsorizzato per una nota marca di costumi. Ma per noi è l’occasione di ammirare Serena con un costume intero che, comunque, lascia intravedere le generose forme dell’influencer sarda.

Serena infatti indossa un costume intero bicolore. Il lato destro è infatti tutto totalmente nero, mentre il lato sinistro ha quei tratti maculati che sappiamo bene quanto facciano impazzire gli uomini. Sulle note di “Clap your hands” di Kungs, Serena mostra il lato a e il lato b e poi indossa un copricostume di colore bianco, improvvisando anche una mini sfilata in casa. Inutile dirvi che le interazioni sul profilo non mancano affatto…