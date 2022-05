Sudore e cattivi odori, in natura la soluzione al problema | Ecco come evitare l’imbarazzo con semplici rimedi

Con l’arrivo del caldo il problema del sudorazione interessa più o meno tutti. Non sempre i deodoranti trovati in commercio riescono a coprire il cattivo odore prodotto a causa delle temperature troppo elevate. Esistono dei rimedi naturali che ci aiutano a contrastare il problema.

In questa stagione ci capita di sudare in molte occasioni durante la giornata. Basta un leggero rialzo termico che il nostro colpo reagisce emettendo una quantità di liquido in eccesso che aiuta ad abbassare la temperatura interna; è questo un meccanismo fisiologico che però provoca molto spesso imbarazzo. Ecco come risolverlo naturalmente.

I molteplici rimedi per una sudorazione eccessiva

C’è da dire che non tutti hanno un livello di sudorazione uguale. C’è chi, anche dopo uno sforzo fisico intenso, tende a sudare pochissimo e chi, ad ogni minimo cambiamento di temperatura inizia a bagnare le maglie emettendo anche uno sgradevole odore. Il problema non risiede esclusivamente nel caldo ma anche in fattori ormonali e di stress.

C’è la possibilità, però, di affrontare questo imbarazzante problema con rimedi naturali che aiutano a ridurre la sudorazione eccessiva. In pochi sanno ad esempio che applicando delle fettine di patate sulle ascelle e lasciandole per 15 minuti direttamente a contatto con la pelle si può ottenere un risultato sorprendente che ridurrà notevolmente la sudorazione.

Più o meno la stessa funzione e applicazione delle patate lo ha il limone. La sua composizione, che gli conferisce un pH acido, aiuta a riequilibrare la nostra epidermide e a prevenire la comparsa di aloni e fastidiosi odori.

Anche l’aceto di mele può essere un buon alleato per questo problema. È possibile preparare una miscela composta da una quantità uguale di acqua e aceto di mele. Prima di riposarsi alla sera si deve applicare nelle parti più predisposte alla sudorazione il composto. La mattina seguente basterà eliminare il residuo e risciacquare abbondantemente per ottenere un effetto di freschezza durante tutta la giornata.

Il bicarbonato aiuta sia a prevenire il problema sia ad eliminare gli aloni

Per non parlare poi dei tanti usi che si fanno del bicarbonato. In questo caso è un rimedio molto efficace per la sudorazione. È possibile strofinarlo nelle zone dove si suda di più per prevenire l’imbarazzo.

L’utilizzo che si può fare del bicarbonato é anche a posteriori. Molto spesso infatti sulle maglie rimangono aloni e cattivi odori che possono essere contrastati grazie all’applicazione del bicarbonato direttamente sulla macchia; prima di effettuare il lavaggio in lavatrice è possibile applicare una miscela di bicarbonato e acqua e lasciarla agire per qualche minuto. Il risultato è assicurato e non si avranno più problemi del genere.