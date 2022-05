Chiara Ferragni, avete idea di quanto costano le ciabatte che indossa? La cifra è da capogiro

Chiara Ferragni è la top influencer italiana. Conta più di 23 milioni di follower e ad ogni suo post richiede un compenso stratosferico. Ogni sua uscita muove una quantità di denaro esagerata. Questa sua giornata al parco, ad esempio, costa veramente cara!

Nelle sue storie su Instagram nulla è lasciato al caso. Ogni make up, abito o accessorio é studiato nei minimi dettagli per creare una pubblicità diretta al suo vastissimo pubblico mondiale. Nel “tranquillo” pic-nic che fotografa con naturalezza, compaiono oggetti accessibili a pochi eletti; le ciabatte, ad esempio, hanno un prezzo incredibile!

Chiara Ferragni, l’impero costruito da zero

Ha incantato veramente milioni di persone il documentario sulla sua vita nel quale vengono raccontate le gesta che l’hanno portata a tanto successo. E’ partita da zero anche se la sua famiglia é appartenente alla media borghesia milanese. Ma Chiara ha saputo costruire ed inventare una professione che ad oggi è una delle più richieste dai giovani.

L’influencer. E’ questo in origine quello che é stata Chiara per moltissimi suoi fan. Oggi la Ferragni è molto di più. Si definisce imprenditrice digitale poiché da una geniale idea ha costruito un vero e proprio impero. Possiede società che danno lavoro a centinaia di persone e molto spesso avvia collaborazioni con brand dalla fama mondiale.

Oggi Chiara Ferragni è diventata un nome conosciuto in tutto il mondo. Quasi tutti le grandi case la vogliono come testimonial e ogni suo intervento viene retribuito con cifre incredibili. Anche una semplice passeggiata può diventare per lei e per la sua seguitissima famiglia motivo di lavoro.

Chiara è anche una moglie e mamma attentissima che riserva ai suoi più grandi amori mille attenzioni nonostante la sua vita così piena. Ha saputo stare vicino con profondo amore a suo marito Fedez nell’ultimo grave problema di salute che lo ha travolto, il tumore al pancreas che l’ha costretto ad un’operazione d’urgenza.

La vediamo spesso al parco insieme ai suoi adorati figli Leone e Vittoria, divertirsi come una semplice mamma. Tanto semplice, però, non è e le sue uscite diventano puntualmente un modo per lavorare durante la quotidianità.

Le ciabatte che valgono una fortuna

Questo post su Instagram nel quale si ritrae su un tappeto distesa sull’erba è un esempio della sua grande popolarità. Sembra pronta a consumare un tranquillo pic-nic con un outfit casual. Ma gli accessori che indossa valgono migliaia di euro.

Tutto firmato Louis Vuitton e basterebbe questo per capire l’importanza dei capi. La casa d’abbigliamento francese, famosa in tutto il mondo, produce capi con prezzi stratosferici. Mai si sarebbe potuto immaginare, però, il valore delle ciabatte in pelo che indossa.

La particolarità risiede nel logo della casa francese che rende l’oggetto di grande valore. La cifra che serve per acquistare queste comode pantofole è di 990 €. Quasi da non crederci se si pensa che stiamo parlando di un capo che si indossa nei momenti di relax…